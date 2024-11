MILEI Y EL DESAFÍO DE QUE LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS POR EL AJUSTE EMPIECEN A SENTIR UNA MEJORA EN EL BOLSILLO

Javier Milei está eufórico. Vive su mejor momento y se imagina como un líder mundial de la nueva derecha. Siente que nada lo puede detener. Logró que la inflación continúe desacelerando. Los números de septiembre le confirman que la recesión terminó. Afirma que Elon Musk, futuro ministro de Donald Trump, copiará el modelo de motosierra de Federico Sturzenegger. Y, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, su apuesta por acercarse a Donald Trump resultó correcta.

Milei la vio. La macro empieza a sonreírle. En septiembre se frenó la destrucción de puestos de trabajo y el empleo creció 0,2%; la industria, 2,6% y la construcción, 2,4%. Es muy posible que el próximo dato del IPC sea menor al 3%. Los índices de Wall Street arrojaron fuertes subas para acciones y bonos, y el riesgo país apenas está por debajo de los 800 puntos. Estamos mejor que antes y vamos bien, hubiera dicho Carlos Menem.

Mientras Macri había comenzado su gobierno con un fuerte ajuste cambiario y dejó el ajuste fiscal para después, Milei recorrió el camino inverso: primero llegaron los recortes y ahora la brecha se acomodó en el 12 por ciento y el riesgo país sigue bajando. El blanqueo de capitales, exitoso, hizo que ingresaran al sistema más de US$20.000 millones. Y ya casi nadie espera un salto del dólar.

Los números de la microeconomía que el Gobierno no puede ignorar

Ahora, sin embargo, llegó el momento de prestarle atención a los problemas micro. Son esos dramas cotidianos que afectan al bolsillo los que sepultaron las chances de Kamala Harris y del Partido Demócrata, y los que le dieron el triunfo a Trump.

El presidente argentino y el republicano mantuvieron un encuentro en febrero de este año.

Esos problemas cotidianos todavía se sienten en la calle. Aun cuando es cierto que los salarios le ganan a la inflación por quinto mes consecutivo, el 40% de los trabajadores son pobres, y también hay muchos de clase media que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

La inflación continúa desacelerando y los alimentos navegan a un ritmo del 2% mensual, pero los porcentajes de aumentos de tarifas y prepagas dejan poco dinero disponible para dinamizar el consumo.

El desafío más inmediato para el Gobierno es doblegar a los gremios aeronáuticos antes de que diciembre sea el disparador de nuevas medidas de fuerza que hagan estallar el malhumor social no solo contra los sindicatos sino contra el propio Ejecutivo.

Ayer, el Gobierno abrió a nuevos operadores la posibilidad de anotarse para brindar el servicio de rampa; tomó la decisión simbólica y fuerte de autorizar a las fuerzas de seguridad a prestar ese servicio cuando los aeronáuticos hagan paros o medidas de efectos similares. Una señal de libertad y de orden al mismo tiempo. Y tomó la decisión de privatizar Aerolíneas o cerrarla. El Gobierno no puede ya dar un paso atrás. Llegó al punto de no retorno: dominar a la casta de los gremios aeronáuticos (que no tienen ni el apoyo de la gente ni de la CGT) o vuelve el caos.