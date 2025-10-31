MILEI VIAJARÁ A BOLIVIA PARA PARTICIPAR DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE

Rodrigo Paz saluda a simpatizantes en Tarija, Bolivia, en días previos a las elecciones. Crédito: Marcelo Gómez/AFP.

El presidente Javier Milei viajará a Bolivia para participar de la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país, Rodrgio Paz, que se realizará el sábado 8 de noviembre. El candidato ganó el balotaje y terminó con 20 años de socialismo .

El acto de asunción será en La Paz, capital política por ser la sede del Gobierno boliviano. Milei podría hacer una escala en la capital económica de ese país, Santa Cruz.

Paz es un dirigente de centro y actual senador, que se deberá hacer cargo de una situación apremiante en la que está inmerso el país vecino. Bolivia sufre una suba de la inflación y una crisis del combustible que provoca largas colas de autos en las estaciones de servicio.