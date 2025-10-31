A HORAS DE LA RUPTURA: QUÉ DIPUTADOS NACIONALES DEL PRO SE PASAN AL BLOQUE DE LA LIBERTAD AVANZA

Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Mauricio Macri ratificó su respaldo político a Javier Milei pero advirtió que no lo acompañará en 2027 ante una eventual aventura reeleccionaria. Para esa ocasión, Crónica de una ruptura anunciada… Así podría titularse la historia que comenzó a gestarse hace tiempo, tuvo un momento álgido el domingo pasado, con las elecciones legislativas nacionales, y su clímax hace pocas horas, cuando. Para esa ocasión, el PRO tendrá “candidato propio”, anunció el expresidente

El desenlace: la ruptura del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados. Es un hecho que los legisladores que responden a Patricia Bullrich habrían recibido la orden de dejar atrás a macrismo para pasarse con armas, bagajes y votos a las filas libertarias, en la perspectiva de que el oficialismo se ha consolidado en todo el territorio nacional.

Tras la orden de largada emitida por la ministra de Seguridad, quien saldrá en primer lugar es el diputado nacional Damián Arabia, que viene amagando desde hace rato con abandonar el barco que lo llevó hasta el puerto legislativo.

Damián Arabia, el más libertario de los diputados macristas. Arabia, que en algún momento elucubró armar bloque propio, ahora tiene decidido calzarse el buzo violeta de LLA que muchos macristas vistieron durante la campaña y militar fielmente donde se siente más cómodo, como su jefa política.

Tras él correría la porteña Sabrina Ajmechet, quien renueva su banca al figurar en el cuarto lugar en la lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad, y la cordobesa Laura Rodríguez Machado, electa por su provincia gracias a figurar en la lista libertaria tras la cual se encolumnó el PRO. A ellas se sumarían otros bullrichistas como Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni y Patricia Vásquez.