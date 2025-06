MILEI SOBRE LA CONDENA A CRISTINA KIRCHNER: «LA JUSTICIA INDEPENDIENTE HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER»

Durante su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei pronunció una clase de economía anarco-libertaria en el aula magna de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde adempas, sorprendió a los presentes al referirse por primera vez a la condena judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner.

«Quiero decir que no tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia. Los resultados están a la vista, y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer», dijo Javier Milei.

Según el presidente, esta actitud de no intervención es lo que permitió que la Justicia actuara con independencia y emitiera un fallo sin presiones políticas.

La declaración se enmarca en una gira internacional que lo llevó a Jerusalén, donde también realizó visitas simbólicas y encuentros con autoridades israelíes.

Este mensaje, es el segundo que emite el presidente respecto de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Su anterior intervención fue en sus redes sociales ni bien se conoció el fallo. «Justicia. Fin», decía el texto expuesto por Javier Milei, al cual luego le sumó: «La República funciona, y todos los periodista$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad».

Con esta frase, apuntó contra quienes sugerían que el Gobierno habría intentado negociar con la exvicepresidenta un acuerdo para permitirle competir en las próximas elecciones legislativas.