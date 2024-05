MILEI NEGÓ CAMBIOS EN SU GABINETE Y ELOGIÓ A PETTOVELLO: «LE SACÓ LA CARETA AL PERONISMO»

Desde España, el Presidente argumentó que «los resultados están acompañando» y elogió a la ministra de Capital Humano por denunciar las extorsiones piqueteras. Además, anunció un próximo viaje a Silicon Valley para encontrarse con Mark Zuckerberg.

El presidente Javier Milei, en una contundente declaración desde España, negó cualquier cambio inminente en su Gabinete. Argumentó que «los resultados están acompañando» y aprovechó para elogiar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su denuncia contra las extorsiones piqueteras. «Le sacó la careta al peronismo», afirmó.

Milei, quien se encuentra en España para reunirse con Santiago Abascal, líder del partido Vox, enfatizó que no hay motivo para modificar la estructura de su gobierno. «Hace dos semanas decían que la estaba por sacar a Pettovello y hoy todo el mundo entendió que su trabajo es fenomenal. La operaban porque estaba sacando todos los curros a la luz», señaló el mandatario.

La ministra Pettovello recientemente tomó una postura decisiva al hacer que los apoderados legales de su cartera se presentaran ante el juez Sebastián Casanello. Buscan ser querellantes en la causa contra un grupo de piqueteros acusados de extorsión y defraudación contra beneficiarios de planes sociales. «Le sacó la careta al peronismo, le gusta dejar en evidencia a estos chorros», dijo Milei, resaltando que Pettovello está decidida a desenmascarar a los delincuentes que, según él, se ocultan bajo la fachada de defensores de los pobres.

Javier Milei junto a Sandra Pettovello

En diálogo con LN+, Milei no escatimó en elogios hacia su ministra y expresó: «Lo que ha hecho y está haciendo es maravilloso. Le acaba de sacar la careta al peronismo que vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres. Sucede que en realidad generaban pobres para convertirlos en esclavos. Entonces, el peronismo no fue el abanderado de los pobres, sino que fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos. Y eso lo está dejando de manifiesto Pettovello».

Además, Milei no dudó en lanzar críticas hacia la izquierda, a la que acusó de ser cómplice en estos actos de corrupción. «También muestra lo hipócrita, falsa y mentirosa que es la izquierda, que la juega de opositor y terminaban siendo socios en estos negocios», afirmó.

El presidente se mostró determinado a combatir la corrupción, prometiendo que seguirá «yendo al hueso» en su lucha. «Mi característica es en todo ir al hueso, voy a seguir yendo al hueso, y en esto les voy a romper los huesos», declaró.

Por otro lado, Milei desmintió los rumores sobre posibles cambios en su Gabinete, expresando su confianza en su equipo. «En mis redes he sido bastante explícito sobre mi vínculo con el ministro (Luis) Caputo, con todo el equipo, además. Yo no sé de dónde inventan esas cosas. Cuando estaban inventando esa historieta, esa mentira. O lo puedo poner así, mientras que Marcelo Bonelli decía esa mentira, escribiendo notas donde de 11 párrafos, 10 son mentiras flagrantes, yo estaba en el avión con Luis Caputo, es increíble», aseguró, enviando un mensaje a la prensa.

Consultado nuevamente sobre la estabilidad de su equipo, reiteró: «Por el momento los resultados están acompañando, mientras los resultados acompañen. ¿Cuándo puede hacer cambios? Si los resultados no acompañan o cuando los resultados acompañando uno pasa a una etapa posterior».

En relación a su séptimo viaje internacional, Milei confirmó que volará a Estados Unidos el 27 de mayo para encontrarse con el magnate tecnológico Mark Zuckerberg en Silicon Valley. Esta visita, dijo, es parte de su esfuerzo por atraer inversiones y modernizar la economía argentina.

Mark Zuckerberg

EL PACTO DE MAYO Y LAS EXPECTATIVAS DE MILEI EN LA POLÍTICA

Al referirse al aniversario del 25 de mayo, conocido como el Pacto de Mayo, Milei expresó su escepticismo sobre la política tradicional. «En mi discurso del 1 de marzo, no tenía muchas expectativas sobre la política y tampoco espero demasiado. Las reformas tarde o temprano las vamos a hacer, si nos acompañan estas cámaras y sino cuando se renueven en 2025. El proceso de reformas estructurales es irreversible, si la política no se quiere enterar, le irá muchísimo peor en 2025. Lo único que espero de la política tradicional es miseria, bloqueo, palos en la rueda, trampa. No me sorprende nada», enfatizó el Presidente de la Nación.

Milei también destacó que su gobierno tiene más de 300 reformas pendientes y 4000 estructurales ya elaboradas. «Eso nos convertiría en el país más libre del planeta. Tarde o temprano las vamos a pasar y lo vamos a lograr. Los empresarios hacen énfasis en el Régimen de Inversiones (RIGI), en ese sentido estuve explicando cómo funciona», añadió.

En cuanto a las dificultades para aprobar nuevas leyes, el presidente reconoció la resistencia política. «Nosotros estamos logrando cosas a pesar de la política. La política se encarga de ponernos palos, de obstruir, de tratar de apostar todo el tiempo al fracaso, pero ya lo teníamos incorporado. Durante toda la campaña he padecido el hostigamiento de periodistas con el tema del bloqueo permanente, nos preparamos para un escenario de bloqueo permanente», explicó.

No obstante, Milei se mostró optimista respecto al futuro. «Hay que tener calma, las cosas nos gustarían que salgan más rápido, sí, pero hemos optado por hacer siempre soluciones de mercado, eso hace que demande más tiempo. Empezar con la limpieza del Banco Central, no la podíamos hacer hasta que no tuviéramos un mercado de deuda del tesoro en pesos afianzado y eso recién lo hemos logrado hace muy poco», manifestó el funcionario.

FUERTE CRÍTICA DE JAVIER MILEI A AXEL KICILLOF

El presidente no ahorró críticas para el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Refiriéndose a las fotos de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chubut, Nacho Torres con Kicillof, Milei comentó sarcásticamente: «Les debe gustar sacarse fotos entre ellos. Si les gusta abrazarse con un salvavidas de plomo… Kicillof es todo lo que está mal, fue el que dijo que con la expropiación de YPF nos iban a tener que pagar 11.000 millones dólares a nosotros, y ahora tenemos que enfrentar un juicio de 16.000 millones de dólares».

«Es el que podría haber negociado con el Club de París por 2000 millones de dólares y terminó pagando casi 8.000. Casi diría que es un inimputable, tiene algo tan atravesado en la cabeza rojo que tiene atravesado un ábaco», agregó.

Axel Kiciloff y Javier Milei

Milei también dirigió sus críticas hacia el expresidente Alberto Fernández, ridiculizando sus comentarios sobre la economía y el estado en que dejó el país. «El expresidente hace algunos comentarios que son bastante risueños, eso demuestra su ignorancia en economía y el desastre que dejó. Uno tendría que estar mirando las cuestiones en dinámica, él, de manera deshonesta intelectualmente, toma los datos de nuestro inicio con los datos de su inicio. Cuando en realidad, si él dejó la inflación en un sendero creciente, está tomando su mejor número y nosotros heredamos su peor número», dijo.

Milei destacó los logros de su administración en términos de reservas internacionales y déficit financiero. «Dejó reservas internacionales netas negativas por 12.000 millones de dólares, nosotros en lo que va de nuestro gobierno compramos 16.000 millones de dólares. Dejó un déficit financiero de más de cinco puntos del PBI, hoy ese número es positivo en casi medio punto del PBI. Nos dejó vencimiento de deuda en pesos por 90 mil millones de dólares, las SIRA por 50 mil millones de dólares, dividendos atrapados, cosas que estamos arreglando», destacó.

Milei y Alberto Fernández

El presidente finalizó con una crítica mordaz hacia Fernández: «Es casi una caricatura. Debería por respeto a los argentinos, guardar un silencio respetuoso para aquellos que estamos tratando de arreglar el desastre nefasto que hizo. Se me pasaba el detalle de que se fumaron del Banco Central, el equivalente de 45 mil millones de dólares», subrayó Milei.