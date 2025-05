De acuerdo a lo que contaron los dos matutinos más importantes de la república, Rovira dijo en una reunión con dirigentes locales que la decisión de sus senadores de cambiar el voto para hacer caer la ley de Ficha Limpia se tomó por pedido del Presidente.

“Lo pidió Milei”, dijo el jefe político de la provincia de la terra rosa, ese suelo pesado y rico en arcilla.

La frase hizo enloquecer a Milei, que se había pasado toda la noche del miércoles y parte de las seis horas de Misa con el Gordo Dan tratando de instalar que la caída de Ficha Limpia no fue por una jugarreta propia sino por culpa de los “ñonos republicanos”, es decir, del PRO.

“LPSLPDP, NOLSALP”, fue la respuesta de Milei a las notas de Clarín y La Nación. No fue un arrebato de furia de sus manos sobre el teclado, sino un mensaje en siglas contra los periodistas que sus seguidores se encargaron de desencriptar. “Los periodistas son las prostitutas de la política” y “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, fueron las definiciones que dejó el Jefe de Estado.

Los mismos conceptos había vertido cerca de las 2 de la mañana del viernes cuando, en la conversación a oscuras con el Gordo Dan, arremetió contra los periodistas, a quienes considera la nueva casta, como anticipó LPO.

La metralleta de retuits del libertario incluyó posteos de todo el gabinete. Los ministros tuvieron que ponerse al servicio de la rabieta circunstancial del presidente.

“El Gobierno no mandó a voltear Ficha Limpia y Javier Milei no habló con Rovira”, dijo Guillermo Francos, que reveló que sabía que tenían los 37 votos que después se esfumaron pese a que según él no hubo ningún llamado desde la Rosada. “El Presidente no tiene contacto con Rovira, ni siquiera tiene el teléfono”, dijo Francos, que se reunió con Rovira el año pasado y se encargó de difundir la foto.

“Sin ningún textual y sin ninguna fuente”, dijo Manuel Adorni, contador de la UADE, como si se refiriera al parcial de un alumno de periodismo. El textual estaba en el título pero el portavoz no lo pudo detectar.

“100.000 millones de pesos de pauta en acción: nosotros la vamos a eliminar. Fin”, dijo Adorni, justo cuando YPF informó una pérdida neta de diez millones de dólares durante el primer trimestre de 2025, a raíz del descontrol del gasto publicitario de Santiago Caputo para la campaña.

“Una nota sin un textual, sin firma y sin fuente, que dice ‘Allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo’, dijo Patricia Bullrich, que empezó a sentirse molesta con el periodismo tras 50 años de carrera. “¿Te comiste la curva Lospennato o es una operación contra el Presidente Milei financiada por la pauta del Gobierno de la Ciudad?”, dijo la ministra de Seguridad.

En tanto que el ministro de Defensa, Luis Petri, no cuestionó a ni a Clarín ni a La Nación, adonde trabaja su pareja. Pese al embate coordinado del gobierno contra su figura, cerrando el día Rovira no consideró necesario desmentir el textual que lo tenía como protagonista principal.