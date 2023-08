MILEI DIJO QUE TIENE A SU GABINETE «LISTO PARA ASUMIR AHORA» Y QUE BULLRICH LO DECEPCIONÓ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza que ganó las primarias, Javier Milei, aseguró que ya tiene definido su eventual Gabinete de Gobierno en caso de mantener el resultado, y señaló que lo tiene «listo para asumir ahora».

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista dijo que su Gabinete «ya está» y que este domingo se llevó una decepción con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

«No lo sé, tengo muchas dudas porque ha estado muy involucrada en las operaciones que me hicieron en los últimos meses, ha tenido un rol muy activo», dijo Milei respecto a la consulta de si la convocaría para formar parte del Gobierno en caso de ganar.

Además, le consultaron sobre si se podría recomponer esa relación: «Hubo un intento. Yo hice un alto al fuego y me clavó otro puñal más. A mí me defraudó. Yo pensé que tenía una forma de hacer política distinta».

Sin embargo, reconoció que el único dirigente político que lo llamó para felicitarlo fue el ex presidente Mauricio Macri. «Me escribió. Cuando me llamó, yo justo me estaba bañando», manifestó.

Sobre los resultados obtenidos este domingo, Milei afirmó que «la sociedad está enojada» y que «no esperaba» su triunfo. «Sé cómo hacer crecer una economía y sé cómo hacer bajar la inflación. Está en todos los libros. Pero por qué no lo hacen, porque aplicar esas medidas va en contra de los intereses de los políticos», analizó.

Acerca de la dolarización, el liberal dijo que en realidad ese concepto está basado en que «esa deuda» con el FMI, la pagarán. Respecto al Fondo Monetario Internacional, señaló que «no debería tener problemas» con su programa económico porque plantea «un ajuste fiscal mucho más profundo».

«Estamos preparados para distintos escenarios. El miedo es una técnica muy utilizada por la política. Lo ha hecho el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Frente a la falta de propuestas e ideas recurren a meter miedo», indicó.

Al hablar de economía, recalcó que la mejor opción es un «promercado», y explicó: «En realidad hay dos elementos que juegan de un modo contradictorio. Porque, por un lado, hay un resultado de una expresión promercado, la verdad es que muchos de los análisis que están dando vueltas son bastante precarios. Pero claro, lo que pasa es que muchos de los analistas internacionales se nutren de lo que dicen analistas locales que además juegan políticamente. Entonces, imagináte que las cosas que le dicen de mí no son nada positivas y llegan a una contradicción en los términos porque, ¿Qué mejor para el mercado que un economista promercado?».

«Y por otro lado, la parte negativa en esto es que el resultado tan malo del Frente de Todos complica el poder para el ministro de Economía, Sergio Massa y eso puede derivar en que si se derrumba la demanda de dinero, termina directamente con una hiperinflación», aseguró.

