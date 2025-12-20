MILEI CUESTIONÓ LA BUROCRACIA DEL MERCOSUR, PIDIÓ AVANZAR CON LA UNIÓN EUROPEA Y RESPALDÓ LA PRESIÓN SOBRE VENEZUELA

El presidente Javier Milei participó este sábado de la Cumbre del Mercosur en Brasil, en un contexto marcado por nuevas demoras en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea . Durante su intervención, el mandatario cuestionó con dureza el funcionamiento del bloque regional, reclamó mayor apertura comercial y respaldó la presión ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela .

En su discurso, Milei sostuvo que el Mercosur no logró cumplir con los objetivos centrales con los que fue creado. «El Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, integrar mercados y aumentar la competitividad, y ninguno de esos objetivos se cumplió», afirmó. En esa línea, criticó la falta de libre circulación efectiva, de coordinación macroeconómica y de armonización normativa entre los países miembros.

Las declaraciones se produjeron luego de que se confirmara una nueva postergación en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ahora quedó prevista para el 12 de enero de 2026, con Paraguay como sede. La decisión respondió a la falta de consenso interno en Europa, tras objeciones planteadas por Francia e Italia.

Milei también apuntó contra el esquema arancelario del bloque y consideró que la región necesita «un arancel moderno, simple y competitivo«, alineado con las prácticas de los bloques más dinámicos. De lo contrario, advirtió, «seguiremos creciendo por debajo del resto del mundo». Además, reclamó una reforma institucional que reduzca lo que definió como una «burocracia sobredimensionada e ineficaz» .

Al inicio de su exposición, el Presidente felicitó al dirigente chileno José Antonio Kast por su victoria electoral y habló de una «nueva Sudamérica» en proceso de reconfiguración política. Luego, volvió a centrar su mensaje en la necesidad de eliminar trabas internas para aprovechar los recursos estratégicos de la región, como la energía, los minerales y los alimentos.

En relación con la política internacional, Milei respaldó la postura de Estados Unidos frente a Venezuela y apoyó explícitamente la presión ejercida por el presidente Donald Trump. «La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de un acercamiento tímido se ha agotado» , expresó, e instó a los países del Mercosur a acompañar esa posición.

El mandatario también reiteró su condena al gobierno de Nicolás Maduro y reclamó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo , detenido en ese país desde hace más de un año, al tiempo que pidió una postura regional más firme frente a las violaciones a los derechos humanos.

La cumbre incluyó la sesión plenaria de los jefes de Estado y la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de Brasil a Paraguay. Además de Milei, participaron los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, junto a delegaciones de los Estados asociados.

Desde la delegación argentina anticiparon que el Gobierno insistirá en la necesidad de flexibilizar las normas del bloque para facilitar la firma de acuerdos bilaterales y avanzar en una agenda de mayor apertura comercial.