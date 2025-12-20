DONDE ANTES HABÍA ESPERA, HOY HAY OBRA: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA 9 DE JULIO- TRAMO BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Esta obra pudo realizarse porque hubo decisión política”, afirmó el gobernador.

El gobernador Leandro Zdero inauguró este sábado por la mañana la obra de repavimentación de la avenida 9 de Julio, en el tramo correspondiente a la ciudad de Barranqueras, una intervención clave dentro del plan de Corredores Viales del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo provincial agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó la relevancia de la obra para la ciudad y el área metropolitana. “Estuvieron años esperando una obra tan trascendental, que va a cambiar el perfil urbano de Barranqueras y, fundamentalmente, a fortalecer la conectividad del área metropolitana, que para nosotros es sumamente importante”, expresó.

En ese sentido, Zdero remarcó que la avenida 9 de Julio constituye la espina dorsal que articula y conecta a Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, y subrayó que su puesta en valor permitirá mejorar la circulación vehicular y el vínculo entre los distintos núcleos urbanos. “Este proyecto pudo concretarse porque fue una decisión política, pese a los muchísimos cuestionamientos que recibimos. Cuando decidimos avanzar en obras fundamentales y firmar el Pacto de Mayo, también lo hicimos pensando en obras estratégicas para la provincia”, puntualizó.

Asimismo, detalló que esta intervención forma parte de un plan integral que incluyó la primera etapa de la avenida 9 de Julio, la avenida Edison y la avenida Cocomarola, además de la obtención de fondos nacionales para la concreción del acueducto. “Todo esto representa un hecho verdaderamente trascendental para el Chaco”, afirmó.

En el cierre, el gobernador expresó:

”Acá está la 9 de Julio cumplida para Barranqueras y para toda el área metropolitana, desde España hasta Gaboto. A disfrutar la obra, a cuidarla y a seguir trabajando por los chaqueños”.

HUGO DOMÍNGUEZ: “ES UN LOGRO QUE SE SUMA A OTRAS OBRAS VIALES DE ESTA GESTIÓN”

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, resaltó el rol del gobernador en las gestiones ante el Gobierno nacional. “El gobernador Zdero supo explicar en Buenos Aires por qué esta obra era tan necesaria para nuestra provincia. Es un gran logro que se suma a otras obras viales y a la conclusión del segundo acueducto”, señaló.

OMAR CANELA: “ESTAMOS DANDO RESPUESTAS CONCRETAS EN TODO EL CHACO”

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó la prioridad que el gobernador otorgó a esta obra desde el inicio de su gestión. “Fue incluida dentro del Pacto de Mayo y permitió contar con el financiamiento necesario. No se trata solo de esta intervención, sino de un conjunto muy importante de obras viales para toda la provincia”, indicó.

“Estamos dando respuestas concretas en materia de infraestructura en todo el Chaco”, agregó.

Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini; la Secretaria general de Gobierno Carolina Meiriño; el ministro de Gobierno Julio Ferro; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; la directora de Construcciones, Karina Bassi; el intendente de Barranqueras, Roberto Benítez, legisladores, vecinos y demás autoridades.

DETALLES DE LA OBRA

La intervención incluyó bacheo profundo, repavimentación completa, ensanche de calzada y una mejora integral del sistema de iluminación, con nuevas columnas en el cantero central, incrementando la seguridad vial y el ordenamiento urbano.

En el marco de la inauguración, también se destacó la ejecución de una plazoleta inclusiva a la altura del kilómetro 5.400 de la avenida, en el predio del Centro de Discapacidad de Barranqueras, diseñada con criterios de accesibilidad universal para el disfrute de toda la comunidad.

