MILEI ANUNCIO EL PROYECTO PARA BAJAR LA EDAD DE IMPUNIDAD: DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO
A través de un megáfono y en el marco de su «Tour de la Gratitud», el Presidente encabezó un acto en Mar del Plata donde aprovechó para hacer varias promesas a sus seguidores.
La esquina de Güemes y Avellaneda, en Mar del Plata, se transformó este lunes por la noche en el escenario de una nueva escala de la recorrida federal del presidente Javier Milei, donde en medio de un caos, con protestas en contra y concentraciones a favor, hizo varios anuncios, como el próximo envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.
En un contacto directo con vecinos y militantes, el Presidente utilizó un megáfono para romper el protocolo y lanzar una serie de anuncios. «Delito de adulto, pena de adulto», sostuvo sobre su propuesta.
El mandatario aprovechó la cercanía con la gente para adelantar la agenda de las sesiones extraordinarias. «Vamos a estar enviando el proyecto de ley de la Baja de Imputabilidad para los menores que delinquen», sentenció bajo la premisa de que «el que las hace las paga».
El anuncio fue acompañado por la confirmación de una reforma integral para incrementar las penas del Código Penal y una nueva Reforma Tributaria destinada a reducir la presión fiscal.
Durante su discurso, el jefe de Estado repasó los supuestos hitos de su gestión, destacando el déficit cero como «política de Estado» y la reciente aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. «Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros», lanzó ante el aplauso de los presentes, reforzando su narrativa contra la denominada «casta».
Milei no ahorró agradecimientos para el público marplatense, recordando que la sección electoral fue clave para la reconstrucción de su fuerza en la provincia de Buenos Aires tras los traspiés electorales de 2023.
Además, el libertario celebró los dictámenes logrados para la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral, herramientas que consideró fundamentales para que «Argentina vuelva a ser grande».
El Presidente cerró su alocución con una promesa ambiciosa. «Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año», aseguró.
Con su habitual arenga de «¡Viva la libertad, carajo!», Milei se retiró de la zona de Güemes, dejando en claro que su estrategia política para este 2026 seguirá apoyándose en el contacto territorial y la agenda de seguridad como ejes innegociables de su administración.