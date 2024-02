MILEI AFIRMÓ QUE LA DOLARIZACIÓN SIGUE EN PIE Y DIJO QUE ELIMINARÁ LOS FIDEICOMISOS POR DECRETO

Habló sobre los «traidores», su reunión con el Papa Francisco y la carta de Cristina Kirchner.

El presidente Javier Milei concedió una entrevista al medio La Nación, en la que se refirió a su plan de dolarización, la inflación, la carta de la vicepresidente, Cristina Kirchner, y su encuentro con el Papa Francisco.

Luego de la caída de la ley «ómnibus», el mandatario afirmó que eliminará los fideicomisos por decreto. Estos fondos fiduciarios fueron uno de los puntos por los que fracasó el proyecto del oficialismo en el Congreso, debido a que afectan directamente a las cajas de las provincias.

Sobre aquellos que votaron en contra de los artículos del proyecto «Bases», Milei aseguró: «La tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos», aunque aclaró: «Para los traidores no hay tábula rasa». «El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando», manifestó.

«La ley de bases no pasó porque no les interesa», sostuvo el presidente. Y agregó: «Los políticos no quieren ceder de sus privilegios. Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes«.

INFLACIÓN

Luego del dato de la inflación de enero que se conoció hoy, Javier Milei precisó: «Parece un número horroroso», pero «hay que mirar donde estábamos y cuál es la tendencia. Y la herencia que recibimos». Indicó que el Gobierno consiguió evitar la hiperinflación, y señaló: «Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó 5 puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada».

LA CARTA DE CFK

«Para Cristina Fernández de Kirchner y los K lo que genera la inflación es la falta de dólares y es una precariedad absoluta», expresó el mandatario sobre el texto publicado por el ex presidente. «El primer párrafo en negrita es monumental por los errores que comete. El gobierno que más endeudó a la Argentina es el de Alberto Fernández«, apuntó.

PLAN DE DOLARIZACIÓN

Milei aseguró que su plan se basa en un esquema de competencia de monedas: «Siempre hablé de libre competencia de moneda», en el que «el peso no existe más». De esta forma, el presidente ratificó el objetivo de dolarizar la economía y eliminar la moneda argentina.

REUNIÓN CON EL PAPA

Milei se expresó sobre su encuentro con el Sumo Pontífice: «La reunión fue maravillosa». «El Papa nos invitó previamente a que lo viéramos, donde se dio el diálogo del corte de pelo. Le pedí permiso para darle un abrazo y pegamos la mejor«, precisó.

«Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado», dijo Milei. «Su Santidad, había cosas que no entendía. ¿Quién no cometió error en su juventud?, me dijo», reveló el presidente sobre su diálogo con el líder de la Iglesia Católica.