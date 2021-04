MIGUEL ÁNGEL VIDAURRE “23 DE ABRIL DÍA DEL LIBRO Y DE LOS DERECHOS DE AUTOR”

En el programa de Pica Picante se entrevistó al escritor el Sr. Miguel Ángel Vidaurre para que nos contase como empezó su historia con la escritura y cuáles fueron sus trabajos: “Esto comenzó con la dedicación que tuve desde hace muchos años con el periodismo, donde uno se encuentra constantemente escribiendo, lo que vuelve más fácil aún dedicarse a la escritura, yo comencé teniendo varios escritos e ideas pero nunca había publicado, hasta que en el 2004 cuando publiqué gane un concurso provincial con el cuento “La Corrida”, el cual trata de una costumbre de un juego wichí entre los jóvenes, que consistía en que los jóvenes salgan a correr a las chicas a través del monte, es un juego amoroso. Esta costumbre me la habían contado unos amigos que trabajaban en wichí, porque aparentemente solo se conservaba en ellos, las demás comunidades habían abandonado este juego ancestral. A partir de esta idea yo hice un cuento, algo autentico de nuestros originarios, y fue lo que gustó mucho y logre ganar un premio”

El escritor nos expresó de qué manera se incentivó para seguir publicando “El cuento que gano a nivel nacional, fue el que me dio el verdadero impulso ya que el premio consistía en publicar 100 libros, el libro ganador se llama “La muerte de los linyeras”. Luego siguió “El Gusano”, que es la muerte que nos toco de cerca con el asesinato de Manuel Roseo, también hemos publicado un libro en combinación con una chica de Resistencia llamado “Chaco relatos del hoy, por hoy”, y publiqué un libro infantil llamado “La hormiga Almita y el oso Piercito” utilizando el nombre de mi nieta, por último, publiqué el libro llamado “El Gobernador Diabólico”.

“Tengo un libro casi terminado, el cual creo que se va a llamar “El Perverso”, pero en la situación complicada en que estamos no estoy seguro de cuando será publicado, hay mucha diferencia de precios en las editoriales, pero estuve pensando que puedo hacer ventas anticipadas, entonces a las personas que les interesa lo que escribo me compran los libros con tiempo y esto ayuda a proseguir con la impresión.

EL DÍA DEL LIBRO SE CELEBRA CADA 23 DE ABRIL, Y SE ESCOGIÓ ESTA FECHA PORQUE GUARDABA RELACIÓN CON EL ÁMBITO LITERARIO, PUES FUE EL DÍA EN EL QUE FALLECIÓ MIGUEL DE CERVANTES, WILLIAM SHAKESPEARE E INCA GARCILASO DE LA VEGA.

