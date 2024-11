MIENTRAS ANDABA EN BICI- SANTIAGO DEL ESTERO: UN NENE DE 10 AÑOS FUE ATACADO POR DOS DOGOS

Un nene de 10 años fue brutalmente atacado por dos perros dogos cuando iba en bicicleta a comprar a un comercio cerca de su casa, en la localidad santiagueña de Frías.

El menor está internado a raíz de las heridas sufridas, y podría perder el músculo de la pierna.

El hecho ocurrió cerca de las 20 del sábado, cuando Agustín, de 10 años, salió del domicilio de su padre y circulaba por la calle Rivadavia entre General Roca y Jujuy, momento en que los perros se escaparon del interior de una casa y se abalanzaron sobre él.

Los dogos lo atacaron directamente en su pierna izquierda, lo que le produjo heridas de gravedad.

Algunos vecinos escucharon gritos y al ver esa dramática situación, comenzaron a tirarle piedras a los animales para intentar alejarlos.

Sin embargo, los perros continuaban mordiéndolo. Allí entró en escena un joven en motocicleta que se subió a la vereda, avanzó sobre los perros y logró que soltaran a la víctima.

El niño fue trasladado de inmediato al Hospital de Frías, donde recibió las primeras asistencias. Por la gravedad de las heridas, los médicos decidieron trasladarlo al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) de la ciudad de Santiago del Estero.

La mamá de Agustín indicó que no es la primera vez que estos perros atacan a personas: «La abuela del nene fue a realizar la denuncia correspondiente a la policía contra los dueños de los dos perros, quienes no se pusieron en contacto con la familia. Hasta el momento, no los llamaron ni se hicieron cargo. Fueron los vecinos quienes socorrieron al nene».