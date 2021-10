MICHELLE NOTAGAY SERÁ UNA DE LAS PROTAGONISTAS DE LA PELÍCULA «MAMBA NEGRA»

Nuestra habitual Chica de Mundo, Modelo, Actriz y Conductora de su propio Programa MNTV ahora otra vez en cine, esta es mi segunda película, la primera fue «Shembo, el Esclavo del mal» nos informa la morocha argentina.

Cual será tu rol en la película?

Les cuento que mi papel de Mamba Negra, me llamo ANTONELLA BIANCHI, con la Producción de un gran Productor Brasileño Alan Silva.

Contanos más, quien es en realidad Antonella Bianchi?

Antonella Bianchi es una Top Model que pertenece al mismo grupo de los poderosos del que es parte el cura Maestri, es una mujer fría y calculadora que ha usado su fama para poder ayudar a su grupo de amigos poderosos con el tráfico de drogas y hasta trata de personas. Para el afuera Antonella es una mujer carismática y caritativa, finje no entender bien las cosas, ayudada por el mito de modelo hueca, para de esta forma no levantar sospechas con respecto a sus verdaderas relaciones y vínculos con la mafia y el poder. Antolella viene de un pequeño pueblo del interior del cual pudo salir gracias a su belleza, su origen humilde siempre la avergonzó y al venir de una familia disfuncional y de haber vivido situaciones oscuras en su pasado, se convirtió en una mujer sin mucha empatía con los demás, lo cual le facilita ponerse al servicio de los mafiosos, sin que esto le cause ningún remordimiento.

Producción Fotográfica junto al reconocido fotógrafo Alejandro Ruspil.

Estilismo Tudezeo de Alvaro Oxoby en la cual soy Modelo e imagen Oficial del salón de belleza.

