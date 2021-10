BERGIA AFIRMA QUE EL BLOQUE RADICAL ESTÁ “ENTRE EL ANARQUISMO Y LA EXTORSIÓN”

El diputado del Nepar, Juan José Bergia, salió al cruce de las declaraciones del jefe del bloque UCR, Carim Peche, respecto a la falta de quórum que ya malogró cinco sesiones ordinarias.

“Peche sigue insistiendo en que el Frente Chaqueño tiene quórum propio como argumento para justificar sus faltazos. El número de legisladores presentes para poder sesionar lo tienen que garantizar los 32 diputados y diputadas, no la bancada mayoritaria”, subrayó.

“El bloque que preside Peche no se presenta a sesionar, o se presenta y cuando calculan que pueden dejar sin quórum la sesión se retiran todos juntos del recinto, lo vienen haciendo desde hace cinco sesiones”, dijo y recordó que durante ese lapso quedaron pendientes “una batería de proyectos, entre ellos beneficios salariales, y se siguen acumulando porque ellos se siguen haciendo la rata”.

Asimismo, respondió a las expresiones del diputado Alejandro Aradas, quien reconoció que para avanzar en la discusión de la cesión de tierras bajo jurisdicción provincial a la Municipalidad de Resistencia “hay que debatir caso por caso”, y que el bloque radical presentó distintos proyectos que, de ser tratados, destrabarían el conflicto que mantiene paralizado el parlamento chaqueño.

“Quieren condicionar el funcionamiento de la Cámara de Diputados mediante conductas anárquicas o mediante la extorsión. Somos un cuerpo colegiado en el que se debaten y votan leyes. A favor o en contra. Si son minoría las reglas son las mismas que si son mayoría: tienen que debatir y votar, porque para eso los eligieron los chaqueños y las chaqueñas. No es que ‘si no se vota lo que yo quiero entonces no doy quórum’”, sentenció.

