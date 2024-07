META AI: ¿COMO ACTIVAS LA NUEVA HERRAMIENTA DE WHAYSAPP?

En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. En ese contexto, una de las últimas innovaciones en este campo es Meta AI, una herramienta de la empresa dueña de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, que promete revolucionar la experiencia de los usuarios.

Esta novedosa función permite acceder a un chatbot, facilitando la realización de diversas tareas y la obtención de información de manera rápida y eficiente. Con Meta AI, los usuarios pueden explorar una amplia gama de posibilidades, desde recibir recomendaciones hasta resolver dudas específicas, todo desde la comodidad de su aplicación de mensajería favorita.

Actualmente la herramienta está disponible para varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como en el país africano de Camerún.

¿Qué se puede hacer con Meta AI?

El asistente, de uso gratuito, tiene varias utilidades:

Crea imágenes y videos.

Se le puede hacer preguntas como recetas de cocina, rutinas de ejercicio, destinos de vacaciones, etc.

También puede ayudar con el estudio para entender mejor algunos temas.

¿Cómo usar Meta AI?

La forma de uso es sencilla. Simplemente hay que escribir en el chat la orden o «prompt» que se desea y la IA hace su trabajo. Por ejemplo: «Crea una imagen de un gato atigrado tomando el té», o «Hacé una lista de los 10 lugares más lindos para vacacionar en Chaco».

La herramienta es una inteligencia artificial generativa, tal como lo indica su perfil de WhatsApp: «La IA generativa es un modelo informático que aprende patrones de datos para que las personas puedan usarlo a fin de crear algo nuevo, tal como texto o imágenes».

¿Cómo activar (y desactivar) Meta AI?

Para activar la herramienta solamente hay que tocar el ícono circular azul que aparece al lado del + que se utiliza para iniciar un nuevo chat.

Sin embargo, desactivar esta opción no es tan sencillo, ya que una vez que se aceptan los términos y condiciones de Meta AI no hay vuelta atrás. Así que si no te interesa tener esta herramienta, simplemente no hay que tocar en el botón de ‘Continuar’. Si ya le diste a ‘Continuar’, podés optar por no utilizar la herramienta, y esta no tomará tus datos.