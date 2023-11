MESSI TUVO SU NOCHE DE ORO EN INTER MIAMI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el DRV PNK Stadium, la franquicia de la MLS fue una fiesta -con amistoso incluido- para celebrar el histórico octavo Balón de Oro que obtuvo el rosarino. El capitán de la Selección Argentina y las Garzas agradeció el apoyo por parte de los fanáticos en la noche homenaje por el premio.

Lionel Messi tomó la palabra en la previa del arranque del duelo amistoso de Inter Miami con New York City FC correspondiente a la Noche de Oro, el evento que organizó la franquicia para festejar que ganó motivo de haber ganador su octavo Balón de Oro.

El capitán de la Selección Argentina presentó el trofeo ante un repleto estadio DRV PNK y no dudó en agradecer por la gran bienvenida que tuvo a Miami no solo por parte de los fanáticos sino también por el resto de la comunidad, destacando la obtención de la Leagues Cup que fue el primer título en la historia de la institución. «Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá pero parece que llevo un montón. Quiero agradecer a toda la gente de Miami, a la ciudad en general por el trato conmigo y mi familia. Me demostraron muchísimo cariño, me hicieron sentir en casa. Es una ciudad de muchos latinos. Me hace sentir cómodo, nos manejamos muy bien».

«Llevamos poquito tiempo juntos y conseguimos algo importante, como fue el título para nuestro club. Es algo importante. Lo vinimos a buscar. Es algo importante para lo que se viene el año que viene. Tenemos la posibilidad de jugar un torneo importante. No tenía dudas de que la íbamos a pasar bien. No tenía dudas, ahora mucho menos. El año que viene va a ser mucho mejor. Vamos a seguir disfrutando y ganando títulos. Ojalá ustedes acompañen. Necesitamos su apoyo. Es algo grandioso tenerlos cerca», expresó el astro rosarino antes del arranque del partido.

