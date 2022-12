MESSI IGUALÓ EL RÉCORD DE BATISTUTA COMO GOLEADOR

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Este viernes, Lionel Messi marcó el segundo gol de Argentina contra Países Bajos, de penal, en el marco del Mundial de Qatar 2022. Con él, superó a Gabriel Batistuta, como máximo goleador argentino en mundiales.

La ejecución fue a los 27 minutos del segundo tiempo, que puso el 2 a 0 parcial para Argentina sobre Países Bajos.

Tras sus goles ante Arabia Saudita, México y Australia, que le permitieron superar a Diego Maradona y Guillermo Stábile, ambos con 8 tantos, y a Mario Kempes y Gonzalo Higuaín, con 6, ahora el rosarino llega a los diez goles y alcanzó a Batituta como artillero mundialista argentino.

Además, el 10 de la Selección ingresó al reducido grupo de los diez goleadores mundialistas de todos los tiempos, al igualar en cantidad de goles al inglés Gary Lineker, el alemán Helmut Rahn, el peruano Teófilo Cubillas y los polacos Thomas Müller y Grzegorz Lato, todos con 10.

El podio de este ránking histórico lo encabeza el alemán Miroslav Klose, con 16 goles, seguido por el brasileño Ronaldo (15) y el también alemán Gerd Müller (14). Les siguen el francés Just Fontaine (13), Pelé (12), el húngaro Sandor Kocsis y el alemán Jurgen Klinsmann, ambos con 11.

LA RESPUESTA DE BATISTUTA

Días atrás, le consultaron a Gabriel Batistuta qué pensaba si esto ocurría, y el ex jugador respondió: «Bienvenido sea si se lleva el récord Messi».

El «Bati» llegó al Mundial de Qatar como un fanático cualquiera. Es un hincha acérrimo de la Selección Argentina, con cuya camiseta todavía ostentaba un récord inédito: era el máximo goleador de la historia del equipo albiceleste en Copas del Mundo, con diez festejos.

El ex artillero, sin embargo, perdió este viernes ese privilegio. El responsable fue Lionel Messi, que hoy acumula 10 gritos con la Selección Argentina en los cinco Mundiales que disputó.

«Es un récord que lo tuve 20 años y lo disfruté. Ahora es justo que se lo lleve otro y si aparte ese otro se llama Messi bienvenido sea», sostuvo Bati, en diálogo con Olé.

Los números del exgoleador en los Mundiales asustan, dado que alcanzó los diez tantos en apenas 12 partidos, mientras que Messi lleva 10 pero con 24 partidos disputados.

“Me da bronca porque no tuve muchos partidos. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos. Eso me da mucha bronca. No se me dio una semifinal o algo así”, sentenció Bati.

ARGENTINA GANÓ Y ESTÁ EN SEMIFINALES

Argentina enfrentó este viernes por la tarde a Países Bajos, en el marco de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Si bien arrancó ganando, luego los contrarios empataron el encuentro. Tras el tiempo de alargue, ambos equipos fueron a los penales, donde los dirigidos por Scaloni vencieron 4 a 3.

La Selección argentina jugó un partidazo, pero sufrió por la levantada de Países Bajos que no había hecho casi nada, y terminó imponiéndose en los penales para meterse en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Nahuel Molina Lucero y Lionel Messi, de penal, habían puesto en ventaja a la Argentina en el tiempo reglamentario, pero el ingresado Weghorst, en dos ocasiones (el segundo en el 9 minuto de tiempo agregado), mandaron el partido al alargue.

Tras el 2 a 2 final, la definición se trasladó a los penales, donde el arquero argentino, «Dibu» Martínez, se convirtió en héroe, atajando dos pelotas, para el pasaje a las semis, donde ya esperaba Croacia.

CUÁNDO JUEGAN ARGENTINA Y CROACIA

El partido de semifinal entre Argentina y Croacia, será el próximo martes 13 de diciembre, desde las 16.

Relacionado