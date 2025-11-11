MESSI HABLÓ DE SU SALIDA DEL BARCELONA: “ME IMAGINABA JUGANDO TODA LA VIDA”

Un gran revuelo se originó alrededor de la figura de Lionel Messi en la previa al partido amistoso que disputará este viernes 14 de noviembre ante Angola en Luanda. Aprovechando su estadía por España, país en el que la selección argentina realizará la preparación para este compromiso, el rosarino sorprendió a propios y extraños visitando por la noche el estadio Camp Nou, la casa del Barcelona y escenario donde brilló con la camiseta azulgrana antes de su partida rumbo al Paris Saint Germain e Inter Miami.

El capitán del combinado albiceleste concedió una entrevista a Sport en Miami, dos semanas antes de esta visita a la casa del conjunto azulgrana, pero que fue publicada este martes, en la que se refirió a su salida del equipo español. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó. Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Lionel Messi visitó las obras dentro del Camp Nou

Vale recordar que el lunes Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que se mostró en las afueras del recinto, que se encuentra en la etapa final de sus reformas, lo que generó algunos rumores. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Estas declaraciones del futbolista se produjeron pocas tiempo después que extendiera su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el referente de las Garzas se ubicó en medio del nuevo estadio de la franquicia estadounidense que se inaugurará en 2026.

Pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución.

Lionel Messi volvió al Camp Nou tras su salida del Barcelona

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”, confesó Leo en la entrevista.

Al repasar su carrera en el conjunto culé, la Pulga no pudo escoger solamente un momento de su estadía por el club: “Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. No sé, es difícil quedarme con un momento”. Y luego, agregó: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona, como jugador. Y nada, me quedo con todo eso. Cuando veo imágenes y recuerdos, me vienen flashes de lo que pasó, de esa temporada, de lo que vivimos y me quedo con todo”.

Messi, entro fragmento de la charla, develó que sigue de cerca lo que acontece con el primer equipo junto a sus compañero del Inter Miami. “Charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego”, esbozó. Además, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje directo a los aficionados del Barcelona: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias».

De acuerdo con el periodista Roger Saperas, de la emisora catalana RAC1, el capitán argentino ingresó al Camp Nou sin que nadie lo esperara. No llegó solo, estuvo acompañado por Rodrigo De Paul, quien ahora comparte plantel con él en el Inter Miami, y Pepe Costa, histórico integrante de su círculo de confianza desde sus días en Barcelona y que también estuvo a su lado tanto en París como en su actual etapa en Estados Unidos. Según indicó la estación radial, el ex mediocampista del Atlético de Madrid fue el encargado de tomar las fotografías y el video que luego salieron a la luz.

La presencia de Messi tomó por sorpresa al personal de seguridad y a la cúpula directiva de la entidad azulgrana. La visita tuvo lugar la noche del domingo, justo antes de que el futbolista se sumara a la concentración de la selección en Alicante para el amistoso ante Angola. Según pudo averiguar Infobae, la idea de ir al estadio surgió en el momento y no hubo gestiones previas para avisar al club ni pedir autorización. El rosarino pasó por su residencia antes de unirse al plantel nacional y decidió acercarse al estadio para observar en detalle los trabajos de remodelación, impulsado por el apego y la nostalgia que le genera el lugar donde vivió sus mayores logros deportivos.

Durante la estancia de Messi en Barcelona, una pareja que grababa un video para TikTok tuvo un encuentro inesperado que se volvió viral. Mientras registraban su paseo nocturno por la ciudad, el astro argentino pasó caminando detrás de ellos sin darse cuenta de la situación. El momento quedó documentado y rápidamente circuló en redes sociales, mostrando la sorpresa y alegría de los jóvenes al advertir la presencia del 10 en el fondo de la escena. El video, que reflejó la casualidad de cruzarse con una de las figuras más reconocidas del fútbol, tuvo gran repercusión y sumó un capítulo singular a la visita del ex jugador del Barcelona a la ciudad donde alcanzó sus mayores éxitos.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE LIONEL MESSI:

– La ilusión de disputar un Mundial:

“Un Mundial especial, es especial jugar con la selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también. Pero un poco lo que te decía, no quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partido hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar. Pero obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día”.

– Su paso por el Paris Saint Germain:

“Parece que París fue un infierno y tampoco fue así. Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentí bien de lo que yo hacía y de lo que me gusta hacer a mí, de jugar al fútbol, del día a día, de los entrenamientos, de los partidos, pero porque no me sentía yo bien. Pero después, la verdad, que tuvimos a nivel de familia una experiencia muy buena, la ciudad es espectacular, lo disfrutamos. Era la primera vez que salíamos de Barcelona y era todo nuevo para nosotros y por eso fue muy difícil también, porque no fue una lesión sino que se dio así. Pero la verdad que no me sentía bien en el día a día con lo que a mí me gusta hacer. Y acá, sí, estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día. Como te decía recién es una vida muy similar a la que hacía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los niños muy cerquita también, todo a mano, cómodo. Vivimos alejados de la ciudad, que la verdad que Miami es hermosa, pero a nivel de tráfico es pesado”.

– Adaptación a la MLS:

“Disfrutamos del día a día y también de otra manera porque se disfruta de otra manera, más relajado, sin tanta presión, sin tener la obligación, aunque lo hacía queriendo siempre, de ganar y conseguir todos los objetivos. Obviamente queremos pero la presión es otra y eso hace que se viva más relajado también y disfrutamos más de la familia, de los chicos, de poder venir al entrenamiento, de poder acompañar a los partidos, de estar mucho más tiempo del día a día en casa, de llegar a casa y no pensar tanto en fútbol y pensar más en otra cosa. Y eso también quiere o no te hace vivir de diferente manera porque a mí me pasaba muchas veces que el resultado y el día a día me controlaba un poco los ánimos y bueno, a veces llegaba malhumorado a casa y era diferente, así que estamos bien acá”.

– Su motivación para seguir compitiendo:

“Al final es lo que hice toda mi vida desde chiquito y lo que más apasiona: Lo que me gusta es jugar al fútbol y competir. No me gusta perder a nadie y cada vez que salgo a una cancha entro para ganar, o intentarlo. Me gusta competir y era un poco el desafío mío y de los chicos que llegamos también. Llegamos a un club de muy pocos años que estaba en pleno crecimiento. Era un poco llevarlo a ser un club competitivo, a que pelee por los títulos y que podamos acompañar en el crecimiento. Creo que lo hicimos”.

“Estoy feliz de cómo se dieron estos años y dentro de la cancha mientras pueda y me sienta bien físicamente lo voy a seguir haciendo de la misma manera, intentando de competir, de ganar y de dar el máximo siempre. En el momento que yo vea que físicamente no estoy , que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos”.

– El retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets:

“La verdad que fue muy raro sobre todo la situación de Jordi porque no lo esperábamos. Con Busi, por ahí, lo veníamos hablando más y él ya lo venía analizando y diciendo, pero Jordi fue de un día para otro, no lo esperábamos. Nos agarró un día en el vestuario y nos dijo que lo iba a comunicar, que se retiraba sin previo haberlo hablado o comentado antes. Fue de un día para el otro para nosotros y fue más sorprendente. Pero sí, es una lástima porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, también somos amigos. Empezamos este desafío de venir a Miami de inicio juntos. Bueno, también ven que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todo también porque somos de la misma generación, hicimos toda la carrera juntos y el poder haber compartido los últimos años juntos también fue muy lindo”.