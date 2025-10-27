MES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL: TRABAJO ARTICULADO CON LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Trabajamos en el acompañamiento de las instituciones para el fortalecimiento pedagógico y en los procesos de inclusión”, destacó Candia, quien valoró la participación activa de los equipos interdisciplinarios regionales.

El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección de Educación Especial, lleva adelante mesas de trabajo regionales y lanzó la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”, con el propósito de fortalecer las prácticas inclusivas y visibilizar experiencias que promuevan la igualdad de oportunidades.

En el marco del Mes de la Educación Especial, el equipo encabezado por Ana María Candia intensificó las acciones para consolidar la modalidad y garantizar trayectorias educativas inclusivas. Una de las principales iniciativas es el recorrido por distintas localidades para desarrollar las mesas de trabajo “Conectando Equipos – Fortaleciendo Trayectorias”, que reúnen a directivos, docentes, supervisores y equipos de Apoyo a la Inclusión de toda la provincia.

Las jornadas se realizaron y continúan desarrollándose en las Regionales Educativas 1 (Misión Nueva Pompeya), 2 (Castelli), 3 (Concepción del Bermejo), 4B (Quitilipi), 7 (Colonia Elisa), 8B (General Pinedo), 10A-B (Resistencia) y 10C (Fontana), y seguirán extendiéndose a todo el territorio chaqueño.

Fortalecer desde el trabajo conjunto

Candia explicó que el propósito de estas mesas es fortalecer los aspectos pedagógicos, revisar las normativas vigentes y consolidar las intervenciones de los equipos de inclusión.

“Nuestra modalidad es transversal a todo el sistema educativo. Por eso, la inclusión se construye entre todos, con trabajo articulado y corresponsable”, sostuvo.

La funcionaria resaltó que cada encuentro permite pasar del diagnóstico a la acción, generando una hoja de ruta concreta para la Educación Especial. “El cierre de cada mesa marca el inicio de nuevas acciones en territorio”, afirmó.

Una campaña para visibilizar la inclusión

Como parte de estas acciones, el Ministerio lanzó la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”, una propuesta que invita a las instituciones educativas de todos los niveles a compartir en redes sociales sus experiencias inclusivas, mostrando cómo se vive la inclusión en la práctica cotidiana.

Bajo la consigna “La inclusión se vive, se comparte y se celebra”, la iniciativa busca reconocer y difundir las buenas prácticas que fortalecen una educación más equitativa y accesible para todos.

Relacionado