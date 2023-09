MELCONIAN: «TENEMOS UN PLAN REALISTA, IMPLEMENTABLE Y CON SENTIDO COMÚN»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El economista Carlos Melconian, eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich -en caso de llegar a la presidencia- sostuvo que «tiene un plan» para la crisis económica en la Argentina.

«Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina, hay un plan, hay un programa, es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático», aseguró durante una disertación en Córdoba.

En una conferencia organizada por la Fundación Mediterránea que compartió con la candidata presidencial del JxC, Patricia Bullrich, el economista completó: «Tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel».

«No estamos frente a un salto al vacío y es fundamental que se entienda», reforzó sobre su propuesta económica.

En ese marco, el economista aprovechó para cuestionar a la actual gestión. «Esto no es el ajuste, lo que está ocurriendo es el ajuste», y agregó: «Nosotros vamos a venir por la solución, no por el ajuste. Esto tiene solución y es entre todos, no hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto».

Además, Melconián buscó marcar distancia -aunque sin nombrarlo- con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. «Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías que son imposibles de poner en práctica», sostuvo, y afirmó que su programa es «disruptivo pero dentro del sistema».

Asimismo, advirtió que las reformas económicas propuestas no serán «de la noche a la mañana», aunque subrayó: «Pero en algún momento hay que empezar y es hoy, tenemos todo como para, y estamos encarando la recta final».

Sobre el final, aseguró que «ha aparecido el liderazgo político», en alusión a Bullrich, y agregó: Ahora necesitamos el apoyo de toda la sociedad argentina».

«Inundaremos cada rincón del país con nuestras propuestas que son capitalistas, occidentales, federales y progresistas», concluyó.

