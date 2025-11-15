MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando en el mejoramiento de las calles de la ciudad. En esta oportunidad, se realizaron tareas de relleno y nivelación en calle El Ganadero, optimizando su estado general para la circulación.
Asimismo, en el pasaje Daniel Vexelman, del barrio, se llevó adelante la colocación de cascotes con el fin de mejorar la transitabilidad, especialmente en días de lluvia, brindando soluciones concretas a los vecinos.
Estas acciones reflejan el compromiso del municipio por responder a las demandas de la comunidad y seguir fortaleciendo la infraestructura vial para garantizar caminos más seguros y accesibles para todos.