“ME LO MATARON DELANTE DE MIS OJOS”: ASÍ ASESINARON DE UN BALAZO A UN JOVEN EN MEDIO DE UN ASALTO

Asesinaron a un joven de 21 años de un tiro en la cabeza para robarle la bicicleta en la autopista Riccheri. (Fotos: Facebook y captura de TN)

Un joven de 21 años, identificado como Nazareno Isern, fue asesinado este lunes de un balazo en la cabeza por dos delincuentes que lo interceptaron sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, cuando regresaba de un paseo junto a una amiga.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Semisa, que busca determinar quiénes fueron los autores del ataque ocurrido en el partido de Esteban Echeverría.

Nazareno vivía en Villa Madero y había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás. (Foto: Facebook).

Cómo ocurrió el brutal asalto

Según la reconstrucción oficial, Nazareno y su amiga habían pasado la tarde en los bosques cercanos y volvían caminando cuando dos ladrones armados se cruzaron en su camino con el objetivo de robarles la bicicleta.

La reacción de la víctima fue resistirse, momento en el que los asaltantes dispararon y escaparon entre las calles linderas a la autopista. Policía Científica constató que el joven recibió un impacto de bala en la región del cráneo.

La amiga, también de 21 años, contó a los investigadores que los atacantes parecían jóvenes, con edades cercanas a las de ellos o menores de 30 años. La causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo.

“Me lo mataron delante de mis ojos”

Kiara Alegre, la mejor amiga de la víctima, manifestó a Noticias Argentinas: “Me lo mataron delante de mis ojos”. La joven explicó que se encontraba junto a su amigo en el kilómetro 8 de la autopista Riccheri y Colectora sur, donde “Naza se resistió”, motivo por el que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”.

“Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, lamentó Kiara, quien agregó que los padres “están en shock”: “Me siento destruida”.

Quién era la víctima y cómo sigue la investigación

Nazareno, conocido por sus allegados como Naza, vivía en Villa Madero y había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás.

El Instituto Hermanos Amezola, donde fue alumno, expresó en redes: “La comunidad del IHA acompaña en el dolor a la familia Isern por la triste partida de nuestro exalumno Nazareno. Los abrazamos muy fuerte y elevamos a Dios nuestras oraciones por su eterno descanso”.