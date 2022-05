«ME INVITÓ AL BAÑO Y ME DIJO LO QUE ME HARÍA», LA DESOPILANTE PROPUESTA DE LETICIA BRÉDICE A YANINA LATORRE

El sábado por la noche Yanina Latorre dijo presente en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022. Durante la tarde había palpitado con ansiedad y nerviosismo la nominación que recibió en la terna de mejor panelista, donde finalmente Paulo Kablan resultó el ganador.

Al llegar a su casa sus dos hijos la felicitaron, y su marido, Diego Latorre, la acompañó en todo momento, con cierta indignación por el resultado. En diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, la angelita de El Ejército de LAM (América) contó sus sensaciones al respecto y se detuvo en una desopilante anécdota con Leticia Brédice.

En una distendida charla radial con Lanata sin filtro, Marina Calabró le pidió a Yanina que contara algo que no se haya visto a través de las cámaras de Telefe, la señal que estuvo a cargo de la transmisión. «Bredice desde que llegó me invitó al baño y le contaba a mi marido todo lo que me iba a hacer en el baño» , reveló entre risas. «Creo que ya llegó copeteada, y yo banco ese humor, pero a Diego le parece raro», sumó sobre la desorientación del exfutbolista al escuchar las propuestas de la actriz a su esposa.

«Te lo digo finamente, me dijo todo lo que me iba a hacer en el baño. Y Diego me dijo: ‘¿Habla en serio?’. Le digo, lo dice, y si yo arranco vamos, sino queda como una loca graciosa. Yo estoy acostumbrada a eso, pero mi marido se queda medio quieto cuando ve todo ese quilombo», aseguró. Marina recordó también el furcio que cometió Brédice cuando subió al escenario para celebrar que la tira de Polka La 1-5/18 se consagró como la mejor ficción del año, y sin querer nombró a Lali Espósito en vez de a su compañera Lali González, la actriz que vino especialmente desde Paraguay para estar presente en la gala.

Fuente: Infobae (Teleshow)

Relacionado