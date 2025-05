“ME HACÍA JUGAR A COSAS FEAS”: LA ESTREMECEDORA DENUNCIA DE UNA NENA DE 5 AÑOS CONTRA SU PADRE POR ABUSO

“Mi papá me hacía jugar a cosas feas”. Estas fueron las palabras de una nena de 5 años que sacaron a la luz un aberrante caso de abuso sexual infantil en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El acusado, Sergio Mariano Romero, está siendo juzgado y podría recibir hasta 20 años de cárcel.

S.E.R. (la llamaremos para resguardar su identidad), vivió un verdadero calvario durante parte de 2021 hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en donde la mamá, Natalia, realizó la denuncia.

La víctima vivía en su casa con su madre y atrás, en el mismo terreno, estaba su abuela. Una tarde, mientras la estaba cuidando la abuela, le contó que cada vez que iba a visitar a su papá -quien estaba separado de Natalia- le tocaba sus partes íntimas cuando la bañaba.

Según la declaración de la menor, lo mismo hacía cuando salía de la ducha y la recostaba en la cama, pese a que le pedía que se detenga. También aseguró que la obligaba a vestirse y maquillarse como una persona adulta.

Los abusos sexuales habrían ocurrido en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. (Foto: gentileza Noticias de Brown).

Impactada por las palabras de su nieta, la abuela materna se comunicó por WhatsApp con su hija para contarle lo que pasaba. “No sabés las cosas que contó que le hacía el padre, cuando vengas hablamos”, le escribió.

Al llegar a la casa, conversaron y Natalia se quedó sin palabras. “Mandé un mensaje a un grupo de amigas porque no sabía qué hacer. La realidad es que me quedé bloqueada. Pensé que era mentira, que se había confundido“, le contó a TN. Horas después, fue a realizar la denuncia.

Natalia aseguró que durante varios meses notó comportamientos extraños en su hija. Dijo que la vio comerse las uñas y mecerse nerviosa sobre una silla, aunque jamás imaginó que su actitud podía estar relacionada a un abuso. Cuando le preguntaba qué era lo que sucedía, la respuesta de la menor era tajante: “No te puedo decir porque papá no me deja”.

“Nos contó que la amenazaba de muerte a ella y a todo el grupo familiar, incluso a los perros, si contaba todo lo que le hacía. Le pasaba un cuchillo por el cuerpo y le hacía gestos como que la iba a degollar“, precisó Natalia.

Tras una declaración en cámara Gesell, la menor aseguró: “Hace mucho que no lo veo a mi papá, me lastimaba. Iba a la casa y jugábamos. Me hacía jugar a cosas feas. Me vestía. Había más cosas que me lastimaban, pero no me acuerdo”.

Tras conocerse el caso y con la denuncia correspondiente, la Justicia ordenó la detención de Romero el 14 de noviembre de 2022. Estuvo dos meses preso y luego lo excarcelaron porque consideraron que no existía riesgo de fuga. Desde ese momento cuenta con una restricción perimetral que le impide acercarse a la niña y a su familia.

El juicio al papá acusado de abusar de su hija de 5 años

El juicio, al que Romero llegó en libertad, comenzó el 23 de abril de este año, fecha en donde se realizó la primera audiencia. La segunda se llevó adelante el 30 del mismo mes y este viernes 9 de mayo será la tercera. Hasta el momento el acusado no declaró.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 5 de Lomas de Zamora informa las audiencias el mismo día y, debido a esto, no se sabe hasta cuándo puede durar el debate. Sin embargo, la abogada querellante, Daniela Juri, estimó que podría haber una audiencia más.

“La fiscal está más del lado del imputado que de la víctima. No citó a la perito que hizo la cámara gesell y a la psicóloga de la nena”, reclamó Juri en diálogo con TN. Y siguió: “Hay pruebas suficientes para condenarlo, a pesar de que la fiscalía no lo acuse. Los hechos están probados y hay que darle valor a las palabras de la nena”.

De acuerdo a lo que detalla el pedido de elevación a juicio, en alguna oportunidad habría participado del abuso sexual la abuela de la nena por parte de su padre. Sin embargo, esto se está investigando en una causa paralela.

El hombre de 35 años está acusado del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por encontrarse el autor encargado de la guarda (reiterado) en contexto de violencia familiar y de género en concurso real entre sí”. En el caso de ser condenado, podría recibir entre 8 y 20 años de cárcel.

