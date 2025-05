CNN —

Un creciente porcentaje de estadounidenses afirma que las políticas de deportación del presidente Donald Trump han ido demasiado lejos, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

Poco más de la mitad (52 %) afirma que Trump ha ido demasiado lejos al deportar inmigrantes indocumentados, frente al 45 % de febrero. Un porcentaje similar (52 %) afirma ahora que las políticas migratorias de Trump no han hecho que Estados Unidos sea más seguro. Y la mayoría (57 %) afirma no creer que el Gobierno federal esté cumpliendo la ley al llevar a cabo las deportaciones.

Las cifras de Trump en materia de inmigración siguen siendo más sólidas que su índice de aprobación general o la economía, una dinámica diferente a la de su primer mandato, cuando este era uno de sus temas más débiles. Sin embargo, los datos más recientes sugieren que, a medida que la Casa Blanca comienza a implementar su agenda migratoria, varias de esas medidas han resultado impopulares. La iniciativa del Gobierno para revocar las visas de algunos estudiantes internacionales, por ejemplo, genera una oposición de dos a uno, mientras que el traslado de tropas a la frontera sur genera reacciones más favorables.

El índice de aprobación general de Trump en su gestión de la inmigración se sitúa ahora en el 45 %, frente al 51 % de marzo. Un 53 %, aún más alto, afirma tener al menos cierta confianza en él para abordar la política migratoria, aunque este porcentaje también ha bajado del 60 % durante el período de transición previo a su toma de posesión.

El apoyo republicano a la agenda migratoria de Trump se mantiene alto: el 94 % expresa confianza en él para gestionar el tema y el 89 % afirma que sus políticas migratorias han hecho del país un lugar más seguro. Sin embargo, más de la mitad de los independientes afirman ahora no tener confianza real en él para abordar el tema, y ​​el 56 % opina que ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones. Los demócratas, por su parte, se han vuelto aún más abrumadoramente opuestos a las medidas de Trump en materia de inmigración, y el porcentaje de quienes afirman que ha ido demasiado lejos en materia de deportaciones ha aumentado 9 puntos porcentuales, hasta el 85 %, desde febrero. En un caso de deportación especialmente notorio, el 56 % de los estadounidenses opina que la administración Trump debería trabajar para llevar de vuelta a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, a quien reconoció haber deportado por error a El Salvador, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que establece que la administración debe “facilitar” su regreso. Solo el 20 % opina que la administración no debería trabajar para traerlo de regreso, y el 23 % afirma que no ha escuchado lo suficiente.

Tanto el 82 % de los demócratas como el 58 % de los independientes afirman que Estados Unidos debería trabajar para traerlo de regreso. Los republicanos están más divididos: el 28 % opina que Estados Unidos debería intentar traerlo de regreso, el 40 % que no debería hacerlo y el 32 % que no ha escuchado lo suficiente.

En general, 7 de cada 10 estadounidenses afirman que el Gobierno debería priorizar una vía hacia la residencia legal para algunos inmigrantes indocumentados en lugar de deportar a todas las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Esta cifra se redujo con respecto al 84 % registrado durante el primer año del primer mandato de Trump, pero aún supera con creces al 30 % que opina que el Gobierno debería centrarse en las deportaciones masivas. El 44 % de los estadounidenses que actualmente aprueban la gestión de Trump en materia de inmigración también afirman que el Gobierno debería desarrollar un plan para permitir la residencia legal en ciertos casos.

Los resultados de las encuestas sobre este tema pueden variar considerablemente según la redacción de las preguntas. Otras encuestas recientes han revelado que las calificaciones de Trump son más altas por su gestión de la seguridad fronteriza que por su gestión de las deportaciones, y que el apoyo a las deportaciones masivas a menudo se erosiona cuando se pregunta a la gente si esa política debería extenderse a los residentes de larga data sin antecedentes penales.

En la encuesta de CNN, la decisión de Trump de desplegar miles de tropas militares estadounidenses en la frontera sur con México destaca por su popularidad, con un apoyo de 12 puntos porcentuales entre los estadounidenses.

Sin embargo, la oposición pública supera el apoyo a otras medidas de la administración Trump en materia de inmigración. Por un margen de 28 puntos, los estadounidenses se oponen a revocar las visas de algunos estudiantes internacionales basándose en sus “creencias, declaraciones o asociaciones”, y por un margen de 22 puntos, se oponen a deportar a algunos inmigrantes que viven en Estados Unidos directamente a una prisión en El Salvador.

El público también se opone a usar la autoridad del Gobierno en tiempos de guerra para realizar deportaciones con mayor rapidez por un margen de 16 puntos, y a dar a los funcionarios de inmigración acceso a los datos del IRS sobre inmigrantes indocumentados por un margen menor de 5 puntos. Minorías significativas, desde el 17 % hasta aproximadamente una cuarta parte, dicen no tener una opinión definida sobre las políticas analizadas en la encuesta, una opinión débil que podría explicar por qué las opiniones sobre las políticas de inmigración de Trump pueden ser tan sensibles al encuadre de una encuesta.

Los independientes políticos apoyan el despliegue de tropas en la frontera por un margen de 5 puntos, mientras que se oponen a todas las demás políticas analizadas. La encuesta también revela importantes diferencias de edad en algunas preguntas: los estadounidenses menores de 45 años tienen 16 puntos más de probabilidad que sus contrapartes mayores de oponerse a la revocación de visas de estudiante, y 11 puntos más de probabilidad de oponerse a la deportación de algunos inmigrantes a una prisión salvadoreña.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS entre 1.678 adultos de todo el país del 17 al 24 de abril, combinando entrevistas en línea y telefónicas. Las muestras de la encuesta se extrajeron originalmente de dos fuentes: un panel en línea probabilístico y una muestra basada en registros, y se combinaron. Inicialmente, se contactó a los encuestados por correo postal, teléfono o correo electrónico. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de ±2,9 puntos.

