MAXIMILIANO PULLARO CONSIDERÓ «JUSTO» EL RECLAMO DE LA POLICÍA DE SANTA FE Y PROMETIÓ UN AUMENTO SALARIAL

Tras varias jornadas de una tensa situación alrededor de la Policía de Santa Fe -que protestó por mejoras salariales y en las condiciones laborales-, Maximiliano Pullaro decidió realizar una conferencia de prensa con el fin de poner paños fríos en medio del fuerte conflicto.

En este sentido, el gobernador de Santa Fe destacó que el reclamo de las fuerzas de seguridad es «justo y genuino», al mismo tiempo que mostró gratitud: «Seguimos diciendo que estamos profundamente agradecidos al trabajo que se ha hecho en los últimos dos años y casi dos meses, para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia e inseguridad que padecían a diario los rosarinos».

Desde la Sala Walsh en la Sede de Gobierno de Rosario, el gobernador brindó una conferencia de prensa para anunciar la actualización salarial del sector seguridad. En ese contexto, buscó llevar tranquilidad a la fuerza: “El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

El mandatario provincial explicó que, si bien actualmente los haberes oscilan entre los 960 mil y poco más de un millón de pesos, la reestructuración mediante la garantía de canasta básica y el refuerzo de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) elevará el piso real. De esta manera, confirmó que «ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos».

Finalmente, el gobernador destacó el contexto macroeconómico bajo el cual se tomó la decisión: “En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.