MAURICIO MACRI RESPALDÓ LA CONFIRMACIÓN DE LA CONDENA A CRISTINA KIRCHNER: “SI UNO NO HACE LAS COSAS DENTRO DE LA LEY, HAY CONSECUENCIAS”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a respaldar este miércoles la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a la también ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción al asegurar que el máximo tribunal «lo que ha marcado, finalmente es que si uno no hace las cosas dentro de la ley, tendrá que pagar las consecuencias».