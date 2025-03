MAURICIO MACRI: “LA FALTA DE APEGO A LA INSTITUCIONALIDAD COMIENZA A AFECTAR EL PLAN ECONÓMICO”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

En un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el expresidente indicó sobre su relación con Javier Milei: “Pasamos de un proyecto de país a un proyecto de poder”; dijo además que la manera de ayudar al Gobierno libertario es “votando a Pro” en las elecciones legislativas

El expresidente Mauricio Macri habló este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y reveló que le manifestó a Javier Milei su preocupación por el rumbo institucional que está llevando adelante la administración libertaria. “La falta de apego a la institucionalidad comienza a afectar el plan económico”, sostuvo el líder de Pro. También marcó cierto distanciamiento con el mandatario y aseguró que el refuerzo de la institucionalidad no se cumplió porque Milei “tiene un entorno que no lo convalidó”. Además, aseguró que la forma de ayudar al Gobierno en las elecciones legislativas de octubre es votando a su fuerza política.

Luego de expresar que lo que no cambió en los últimos seis meses fue “la vocación de cambio de los argentinos”, Macri sostuvo: “Lo que sí cambio, al menos para mí y lo escucho, es la falta de apego a lo institucional y comienza a afectar al plan económico. El plan no es un hecho aislado, sobre todo cuando uno piensa en lo que está buscando, que es recuperar la confianza, porque si hay confianza, la gente dice ‘pongo mi plata’ y se mueve la economía”.

Siempre en esa línea, el extitular del Ejecutivo agregó: “Esa confianza no la genera un presidente iluminado, sino un conjunto de gente que respalde estas ideas, y ese conjunto de gente está en las instituciones. Cada organismo del Estado tiene que predicar lo mismo, competencia, transparencia y meritocracia. Empezás a destratar la institucionalidad, empieza a perderse ese bien a alcanzar y lo que lográs de a poco lo perdés en un segundo”.

Allí se refirió al “atraso” de la Argentina en tener moneda débil y la falta de estabilidad macroeconómica. “En otros países la gente no corre a una moneda extranjera. Lograr tener la moneda es la base, y ahí podemos empezar a soñar, pero sin el andamiaje institucional no alcanza”, insistió. El expresidente habló de otros países donde hay “instituciones que se respaldan” y una “Justicia independiente”. Sobre esto último apuntó contra la designación de los jueces de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto: “El sistema de selección que utilizó para la Corte y el sistema de implementación fueron dos hechos que generaron una enorme cantidad de críticas. Estamos haciendo cosas que van contra el esfuerzo que los argentinos están acompañando”.

En tanto, dijo que le manifestó esta preocupación al Presidente. “Ayer volvió a hablar [en una entrevista radial] de nuestra relación, es una linda relación personal. Lograr un país que no tenga inflación es la piedra fundamental, pero es la base”, insistió. “Pasamos de un proyecto de país a un proyecto de poder”, dijo en otro tramo de su alocución. También confesó que había advertido al mandatario sobre el rumbo institucional en sus “largas conversaciones” que tuvieron con “sus milanesas”, en relación con la seguidilla de encuentros donde se juntaban a comer esa comida. “Las milanesas hace rato que se interrumpieron, desde antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la institucionalidad, después no sucedieron, porque él tiene un entorno que no lo convalidó”, reclamó.

“[El proyecto de poder] Te va alejando, te hace escuchar menos, te vuelve más intolerante a la crítica, y eso es lo que le fue pasando al Gobierno en estos meses”, agregó. También fue consultado si concordaba con que el Gobierno es de Karina Milei y de Santiago Caputo más de que Milei: “Sí, yo le dije al Presidente, que él no delega, se desentiende de demasiadas cosas. No está bien desentenderse. Todo es el equipo, sin equipo uno no llega a hacer grandes transformaciones”.

Nunca antes Macri se mostró tan crítico con la gestión de Milei como hoy, justo cuando comienza la campaña electoral en territorio porteño, donde los libertarios buscan desafiar a Pro. Macri descartó una candidatura propia. “No es mi idea”, dijo seco y tajante, cuando se lo consultó sobre una posible postulación.

El exmandatario se refirió al ofrecimiento inicial de Milei de ir juntos en las legislativas y cómo él le manifestó que había que “trabajar juntos” primero. “Eso nunca existió. Terminó siendo solamente rescatarlos cada vez que estén al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio. Y hasta ahora honestamente siete distritos se cerraron, donde no fueron con La Libertad Avanza. No por el Pro, sino por La Libertad Avanza. El todo o nada se redujo solamente ahora a la provincia de Buenos Aires y no hubo una conversación. Fue una foto”, sostuvo. Esto hace referencia al encuentro de la semana pasada entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, exponentes claves de Pro en la provincia, con Karina Milei, el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y Milei.

Entre sus críticas a la gestión libertaria, sumó el caso de la licitación de la Hidrovía, a la que calificó como “una situación tramposa” cuyas reglas “casi garantizaban que continuara Jan de Nul a una tarifa que a los productores le iba a costar tres veces más de lo que tenía que costar”. El Gobierno decidió a principios de febrero dar de baja la compulsa tras 85 días donde acumulo denuncias por presunto direccionamiento y casi ningún oferente. “Con cada cosa que haces, transmitís un mensaje”, sumó Macri.

No perdió la oportunidad de apuntar contra el kirchnerismo, en particular sobre la gestión de Alberto Fernández, a quien consideró “lo peor que pasó en la historia” del país, y contra Cristina Kirchner. “Finge demencia y que no sabía nada de lo que pasaba. La escuchas hablar a ella y parece que Alberto Fernández bajó de un platillo volador y fue presidente de casualidad y no por mérito y gracia de ella”, apuntó.

Cerca del final, brindó halagos a los gobernadores de Juntos por el Cambio: “[Maximiliano] Pullaro ha arrancado muy bien en Santa Fe con lo que ha hecho con la baja del gasto, problemas históricos como las cajas; y Rogelio Frigerio está dando vuelta Entre Ríos, una provincia que encontró devastada por un peronismo muy corrupto”.

