MASTERCHEF CELEBRITY LIDERÓ EL RATING, AUNQUE MARCÓ SU CIFRA MÁS BAJA DESDE EL REGRESO
El cantante cordobés debutó en reemplazo de La Joaqui y el ciclo culinario volvió a ser lo más visto del día, pese a registrar una leve caída en su promedio.
La llegada de Luck Ra a MasterChef Celebrity generó gran expectativa entre los fanáticos del programa y del artista, que se sumó al reality culinario de Telefe en reemplazo de La Joaqui. Sin embargo, su debut no logró impulsar el rating: el ciclo conducido por Wanda Nara volvió a liderar la jornada del domingo 2 de noviembre, aunque con la medición más baja desde su regreso.
Según los datos de Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity promedió 10.4 puntos, encabezando la lista de los programas más vistos del día. En segundo lugar quedó MasterChef Celebrity II (la repetición), con 8.5 puntos, mientras que Por el mundo, el clásico de Marley, completó el podio con 7.9 puntos. De todas formas, los números muestran un leve descenso respecto a las semanas anteriores, donde el formato rondaba los 12 puntos de promedio.
El cambio en el jurado y la incorporación de nuevas figuras en competencia habían revitalizado el interés del público, aunque el reemplazo de La Joaqui por Luck Ra generó opiniones divididas en redes sociales. El cantante cordobés, de 24 años, se mostró entusiasmado por el desafío: “Vengo a aprender y a disfrutar, aunque la cocina no sea mi fuerte”, expresó en su presentación.
En cuanto al resto de los canales, El Trece tuvo su mejor desempeño con Incorregibles, que marcó 4.5 puntos, seguido por Cazador de silencio con 4.4 y Almorzando con Juana con 3.1. En América TV, el ciclo político GPS fue lo más visto con 0.9, mientras que Infama alcanzó 0.7.
En El Nueve, los programas con mejor audiencia fueron Con todo respeto, Decime algo lindo e Implacables, todos con 0.9 puntos. Por su parte, la TV Pública logró buenos números gracias a la cobertura del Turismo Carretera: la final del TC marcó 2.1 puntos, el podio 1.9 y la previa 1.7.
Rating: los promedios de este domingo 2 de noviembre
El promedio general del día dejó nuevamente a Telefe en lo más alto, con 5.4 puntos, seguido por El Trece con 3.2, mientras que América TV, El Nueve y TV Pública compartieron el tercer puesto con 0.6 puntos cada uno.
Pese a la baja en la audiencia, MasterChef Celebrity se mantiene firme como el gran favorito del público, consolidando a Telefe como líder absoluto del rating dominical.