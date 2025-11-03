MasterChef Celebrity lideró el rating, aunque marcó su cifra más baja desde el regreso

Rating: los promedios de este domingo 2 de noviembre

El promedio general del día dejó nuevamente a Telefe en lo más alto, con 5.4 puntos, seguido por El Trece con 3.2, mientras que América TV, El Nueve y TV Pública compartieron el tercer puesto con 0.6 puntos cada uno.

Pese a la baja en la audiencia, MasterChef Celebrity se mantiene firme como el gran favorito del público, consolidando a Telefe como líder absoluto del rating dominical.