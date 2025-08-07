MASIVA MARCHA POR SAN CAYETANO: «NO PODEMOS RESIGNARNOS A VER CÓMO CRECE LA DESIGUALDAD»

La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales y piqueteros marcharon este jueves de San Cayetano desde Liniers hasta Plaza de Mayo, para manifestarse contra las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei.

Bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los manifestantes se congregaron frente a Casa Rosada, donde se leyó un documento de seis páginas con una serie de reclamos dirigidos al Gobierno Nacional y contra el brutal ajuste que lleva adelante.

“La deserción y desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el INTA, Vialidad Nacional, Conicet, el Instituto Nacional del Cáncer, son acciones irresponsables e insostenibles», indica el documento leído desde el escenario montado en la ocasión.

«Como representantes de las demandas sociales, no podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social de nuestro país, aumentando la inequidad social”, se añade en el texto donde se advierte que “el trabajo no es un privilegio, es un derecho, es pilar de la dignidad humana y ordenador social, como fuente de derechos».

Para los organizadores de la marcha, “el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad. No avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia”.