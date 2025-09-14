MASIVA MARCHA EN LONDRES CONTRA LA INMIGRACIÓN PARA «CONTRARRESTAR LA IDEOLOGÍA ISLAMISTA»

Movilización antiinmigratoria en Londres.

Una masiva marcha contra la inmigración en el Reino Unido tuvo lugar este sábado en Londres, donde más de 100 mil manifestantes protestaron contra las políticas inmigratorias impulsadas por el gobierno británico, bajo la consigna “Unir el Reino”.

La convocatoria fue realizada por el activista Tommy Robinson y contó con banderas británicas y consignas contra el primer ministro Keir Starmer, quien últimamente endureció las políticas migratorias, y contra los inmigrantes, especialmente aquellos provenientes de países musulmanes.

Calificada por su organizador como un «punto de inflexión» en la política de su país, tuvo momentos de tensión por otra marcha, de menor envergadura, que se desarrolló al mismo tiempo en la capital inglesa, pero a favor de los solicitantes de asilo y contra el racismo y la xenofobia que subyacen en todas las actividades convocadas a través de redes sociales por Robinson.

De hecho, la Policía Metropolitana londinense realizó un importante despliegue de efectivos que intervinieron en varias ocasiones para mantener separados a los dos grupos, montando cordones de seguridad para contener a los manifestantes, incluyendo unidades de policía montada.