Masiva manifestación a Salud en reclamo por la implementación inmediata de la Emergencia en Discapacidad

miércoles 22 de octubre, partiendo desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud, en reclamo por la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya aprobada por el Congreso. Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Buenos Aires este, partiendo desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Salud, en reclamo por la, ya aprobada por el Congreso.

La concentración incluyó familias, profesionales, concurrentes e instituciones, y la protesta fue la culminación de un cese involuntario de actividades que se extendió durante el martes y miércoles, y que tuvo réplicas en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otras.

La preocupación principal del sector es la asfixia financiera y el consecuente deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad. La movilización de más de ocho cuadras, en un clima de «resistencia, lucha y convicción», denunció que sin la actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene.

«Más de ocho cuadras colmadas marcharon unidas en un clima de resistencia, lucha y convicción. Porque sin actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene, y con ello se deteriora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias», destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.

El sector alerta sobre el inminente colapso, con miles de puestos de trabajo en riesgo; con instituciones que ya debieron cerrar sus puertas; y transportistas y profesionales obligados a buscar otros empleos.