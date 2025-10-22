MASIVA MANIFESTACIÓN A SALUD EN RECLAMO POR LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Más de ocho cuadras colmadas de familiares, profesionales y prestadores marcharon desde el Congreso hacia el Ministerio, en reclamo por la aplicación de la ley.
«Más de ocho cuadras colmadas marcharon unidas en un clima de resistencia, lucha y convicción. Porque sin actualización de aranceles, el sistema de prestaciones no se sostiene, y con ello se deteriora la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias», destacaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
Antes del inicio de la marcha, el Coordinador del FORO Permanente, Pablo Molero, entregó formalmente una nota al Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, buscando asegurar su recepción, dada la falta de respuestas en movilizaciones previas.
La jornada concluyó con el canto del Himno Nacional, un acto simbólico de un pueblo que exige el fin del ajuste, la persecución y el abandono estatal.
«El Presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, y el Interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Vilches, tienen la obligación de aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. No hacerlo constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y una violación del principio de división de poderes establecido en la Constitución Nacional», indicaron desde el Foro.