Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Central Córdoba

Huracán y Central Córdoba se enfrentan este miércoles desde las 19:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

El presente de Huracán es alarmante: apenas ganó un partido de los últimos ocho, un registro que generó fastidio en los hinchas y dudas puertas adentro. Desde su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, el conjunto de Parque Patricios no logró recuperarse ni en rendimiento ni en confianza. Su última presentación, una derrota ante Aldosivi, profundizó el malestar y dejó al equipo muy comprometido en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un momento de reconstrucción. Luego de un tramo negativo con cinco partidos sin ganar, los dirigidos por Omar De Felippe lograron reencauzar el rumbo tras vencer a Unión por 3-1, resultado que devolvió la confianza y reactivó la ilusión de volver a meterse en la conversación por la punta.