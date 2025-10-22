FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO HURACÁN VS. CENTRAL CÓRDOBA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
Huracán vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Central Córdoba: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.