LA POLICÍA DE PATRICIA BULLRICH LE FRACTURÓ UN BRAZO A UN JUBILADO: «ESTÁ INTERNADO Y LO TIENEN QUE OPERAR»
Se trata de Ramón, apodado por sus conocidos como «el Tigre», quien habitualmente asiste a las marchas de jubilados de cada miércoles.
Estuvo internado en el Hospital Ramos Mejía en estado crítico y ahora se encuentra en rehabilitación, en lo que los médicos aseguran que fue un milagro.
Otro episodio de alta tensión fue el de Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años que fue agredida por la policía, sufriendo una caída y traumatismo craneano, siendo atendida en el Hospital Argerich.