MÁS COMERCIOS DEL CHACO BUSCAN OPCIONES FRENTE A LAS COMISIONES DE PLATAFORMAS TRADICIONALES

Frente al aumento de las comisiones de las plataformas tradicionales, comerciantes chaqueños optan por una herramienta desarrollada localmente que ofrece menores costos, tecnología de vanguardia y soporte personalizado.

El malestar entre los comerciantes por los elevados costos de las comisiones que cobran plataformas como Mercado Pago sigue creciendo. Esta situación abrió paso a una alternativa local que viene ganando terreno: UNICOBROS, la solución tecnológica desarrollada por el Grupo NBCH, que ofrece una herramienta moderna, ágil y con costos significativamente más bajos.

UNICOBROS permite recibir pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y billeteras electrónicas en un único dispositivo, con gestión centralizada y sin gastos ocultos. Además, al tratarse de una solución pensada para el contexto local, brinda algo que es un detalle muy reclamado por los empresarios pymes locales: atención personalizada, soporte humano y herramientas adaptadas a la realidad de los pequeños y medianos comercios.

Dialogando con muchas personas que han sumado esta opción a sus negocios, se pueden recolectar testimonios muy claros.

“Con UNICOBROS empecé a ahorrar más de lo que pensaba. Ya no tengo que pagar comisiones abusivas y si tengo un problema, me atiende una persona, no un robot”, contó con visible alivio Carolina Gómez, dueña de una librería en Resistencia.

De manera similar, Luis Acosta, panadero del barrio Villa Don Enrique, admitió: “Probé UNICOBROS por recomendación de otro comerciante. Al mes ya me había convencido. El dinero entra rápido y la aplicación es sencilla”.

UNICOBROS se consolida así como una herramienta que no solo compite tecnológicamente con los gigantes del mercado, sino que lo hace desde un enfoque inclusivo, transparente y con un fuerte compromiso con el desarrollo económico de la provincia.

“Esta herramienta nació con un propósito claro: democratizar el acceso a medios de cobro digitales, generar inclusión financiera real y potenciar la economía local. No somos una multinacional, somos una solución chaqueña al servicio de nuestra comunidad”, afirmaron desde el equipo técnico del NBCH.

UNICOBROS ya se encuentra operativa en toda la provincia del Chaco y continúa sumando nuevos usuarios. Para más información, se puede visitar su sitio web (unicobros.com.ar) o acercarse a cualquier sucursal del Nuevo Banco del Chaco.

