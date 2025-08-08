INICIO DEL MES DE LAS INFANCIAS EN EL PARAJE «EL ZANJÓN»

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

💪La Municipalidad de Juan José Castelli, acompañando a las comunidades rurales, dio inicio a las celebraciones por el Mes de las Infancias en el predio de la Iglesia Evangélica Unida del paraje El Zanjón.

👏Desde las 15:00 horas, niños y niñas de la zona se reunieron para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, entretenimientos y sorteos, compartiendo además un riquísimo chocolate caliente.

🪅El evento fue organizado por el Área de Desarrollo Social y Producción de la Municipalidad, en articulación con la Subsecretaría de Pueblos Originarios y la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género.⚽️

🎉Más de 80 niños participaron de esta jornada festiva, muchos de ellos acompañados por sus madres, quienes vivieron junto a sus hijos una tarde de alegría y comunidad.

🎈Acompañaron esta celebración la presidenta del Concejo Municipal a cargo de la Intendencia, Soledad Rach; el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender; la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jessica Kloster; la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander; y el secretario de Pueblos Originarios, Lázaro Eugenio Díaz.✨

Relacionado