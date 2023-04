MARTÍNEZ PRESENTÓ SU CANDIDATURA A GOBERNADOR: «TENEMOS LA EXPERIENCIA Y EL EQUIPO PARA ORDENAR EL ESTADO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, lanzó en su candidatura a gobernador en una reunión con dirigentes y militantes del Gran Resistencia y que forman parte del CER (Corriente de Expresión Renovada» realizada en el Centro de Convenciones Gala.

El mandatario municipal presentó su candidatura a gobernador para referentes del área metropolitana, de cara a las elecciones generales del próximo 17 de septiembre.

Cabe recordar que entre 2022 y lo que va de este año, el referente de este espacio que contiene distintas fuerzas políticas, presentó su intención de ocupar el Sillón de Obligado en todos los departamentos del Chaco.

«Nosotros tenemos claro que ordenar el Estado es básico para desarrollar políticas con prioridad. La lucha contra el hambre y la pobreza son ejes centrales. Lo primordial es generar condiciones de inclusión, generar oportunidades. Volver a ponderar al emprendedor, al productor, al que quiere salir adelante trabajando», vociferó el líder de CER ante el auditorio.

Con respecto a los ejes centrales de su gestión, detalló: «Si no ordenamos la corrupción interna, si no terminamos con los privilegios de las estructuras de poder y no definimos prioridades como luchar contra el hambre y la pobreza, luchar contra la inseguridad, poner en valor las políticas de inclusión que tienen que ver con la educación, la cultura y el deporte, es muy difícil que logremos que año tras año sean más los jóvenes que se quieran quedar a vivir en esta provincia».

«Ese es el desafío. Para dentro de algunos años, después de que juzguen nuestro gobierno provincial, ojalá que 10 de cada 10 jóvenes digan sí acá me quiero quedar, acá voy a hacer mi hogar, acá voy a hacer mi familia, acá voy a salir adelante, acá voy a vivir con mis padres y con mis abuelos. Ese es el Chaco que queremos», resaltó ante referentes políticos y vecinos de la ciudad.

TARIFA ELÉCTRICA

En los últimos días, desde el Gobierno provincial anunciaron un plan de pagos para las boletas de luz y hubo durante la semana una manifestación en pleno centro de la ciudad por los altos aranceles. «Un funcionario no puede tomar la decisión de aumentar la boleta de luz después de dos años de inflación, de pandemia y de estancamiento de la economía. ¿En qué cabeza cabe que un trabajador chaqueño va a poder pagar una boleta de luz de $ 30.000 o $ 40.000?», expresó Martínez en este sentido.

«Después encima cargar a la población y decirle que puede pagar la factura en cuotas con la tarjeta tuya, como si fuera que esa es la solución al problema que tienen los chaqueños», agregó.

En ese marcó adelantó que lo que hará en caso de ser electo es «revisar el cuadro tarifario de SECHEEP para poder cambiar la lógica de que la deuda que no se pagó anteriormente, la paguen los usuarios en la actualidad».

