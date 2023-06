MARTÍNEZ ENTREGÓ CARNETS A SECRETARIOS GENERALES DE CASAS CER EN BARRIOS DE RESISTENCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el centro comunitario municipal del barrio Güiraldes y en Villa Río Negro, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez entregó carnets a secretarios generales de Casas CER de varios circuitos. Esta propuesta se continúa reiterando en todos los circuitos de la capital chaqueña con el objetivo de eliminar intermediarios, favorecer la logística electoral y vincularla con la gestión política posterior.

Gustavo Martínez sostuvo: «Se está recorriendo todo el Gran Resistencia, Barranqueras y Fontana, conversando con los vecinos y vecinas que representan al frente CER en cada uno de sus barrios y en sus comunidades», y agregó: «Esta iniciativa tiende a plantear un cambio de gobierno, pero mediante la modificación de la práctica política, donde la gente común pueda participar en forma directa de la gestión».

En una línea semejante, indicó: «Este espacio se compone de dirigentes provenientes de distintos partidos, pero también generando un espacio para que personas comunes de los barrios, que a lo mejor no militaron políticamente en ningún lado, pero que tiene intenciones de participar para hacer cosas por su comunidad».

Asimismo, remarcó: «Hay mucho entusiasmo por la gran aceptación que tiene esta propuesta que plantea día a día generar más condiciones para que haya más participación y que eso brinde en el futuro mayor credibilidad en la política».

En igual sentido, afirmó: «Por primera vez existió el convencimiento del CER de participar de elecciones provinciales como un frente independiente de los dos partidos más tradicionales del Chaco, siempre con la intención de convocar al diálogo a más sectores para trabajar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y el objetivo es constituir este espacio como la tercera fuerza política».

Además, adelantó: «El próximo lunes 12 de junio, a partir de las 19:30 horas, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero, se realizará un encuentro para hacer un cierre de campaña electoral con un estilo modesto en Resistencia, luego el martes se hará lo propio en Barranqueras, el miércoles en Fontana y el jueves en el interior«.

SENTIDO DE PERTENENCIA

La candidata a concejal Cristina Amarilla puntualizó: «Es muy importante porque vemos que cada secretario general toma sentido de pertenencia a esta agrupación, y eso permite afianzar el vínculo para que esto continúe en la próxima etapa de gobierno, siempre mirando a futuro con todos los sectores», y amplió diciendo: «Con la entrega de carnets se trata de buscar que cada secretario pueda gestionar los recursos para suplir las necesidades de su comunidad ante los funcionarios».

El postulante a edil Miguel Maciel expresó: «Los vecinos y vecinas tienen mucha capacidad de acción dentro de CER para trabajar en política», y finalizó señalando: «En otros lugares se dice que no se puede, que no se debe, que no hay y que no alcanza, pero cuando los funcionarios y sus entornos se terminan yendo la realidad demuestra que sí se podía, que, si alcanzaba y de que sí había para todos, nada más que para la gente humilde y trabajadora no hay».

