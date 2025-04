MARTÍN PALERMO RECIBIÓ UNA OFERTA PARA VOLVER A DIRIGIR EN EL FÚTBOL ARGENTINO

Martín Palermo se desvinculó hace una semana de la dirección técnica de Olimpia de Paraguay, luego de la goleada que le propinó el Vélez de su amigo Guillermo Barros Schelotto en la Copa Libertadores. Unos días más tarde, el Titán recibió una oferta para volver a dirigir en el fútbol argentino

Se trata de Unión de Santa Fe, que se quedó sin director técnico tras la salida del Kily Cristian González. El periodista Germán García Grova adelantó que ya se produjo un primer contacto entre el club y el entrenador.

A Palermo le interesó la propuesta, pero priorizaría la idea de tomarse un tiempo de descanso para evaluar futuras posibilidades que pudieran surgir.

El DT se desvinculó de Olimpia tras la derrota ante Vélez por la Libertadores. (Foto: REUTERS/Cesar Olmedo)

Los números de Martín Palermo en Olimpia

Palermo dirigió 58 partidos en Olimpia, con un balance de 27 victorias, 17 empates y 14 derrotas. Ganó el Torneo Clausura 2024 y perdió la final de la Supercopa frente a Libertad.

Antes de su experiencia en Paraguay, el histórico goleador de Boca dirigió a Godoy Cruz de Mendoza, Arsenal, Unión Española y Curicó Unido de Chile, Pachuca de México, Aldosivi de Mar del Plata y Platense.

Qué dijo Martín Palermo antes de su salida de Olimpia

“Este momento no me lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”, dijo Palermo en conferencia de prensa, antes de su salida.

El DT había quedado muy golpeado después del debut copero con derrota ante el modesto San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, lo que fue calificado por la prensa paraguaya como una de las peores derrotas en la historia del Decano, tres veces campeón de América.