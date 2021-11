MARIELA QUIRÓS: ESCUCHAMOS EL MENSAJE QUE NOS DIERON EL 12 DE SEPTIEMBRE, POR ESO TRABAJAMOS EN LAS MEJORES PROPUESTAS PARA LLEVAR AL CHACO AL LUGAR QUE QUEREMOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

La candidata a diputada provincial de la Lista 501 remarcó las políticas de reactivación económica y recordó que “cuando gobernó la fuerza de Chaco Cambia se fundieron 24.000 empresas y se perdieron 230.000 puestos de trabajo”. Además, destacó el compromiso del Frente de Todos con docentes, estudiantes y en políticas de acceso al techo propio para las familias chaqueñas.

La primera candidata a diputada provincial, Mariela Quirós, representó a la lista 501 del Frente de Todos en el segundo debate pre electoral realizado esta noche en el Centro de Convenciones Gala. “Sabemos que la situación es complicada. Sabemos que hay enojo y lo entendemos. Pero somos la garantía para que el Chaco y los chaqueños podamos recuperar la provincia que queremos”, expresó la candidata.

Dirigiéndose a la ciudadanía, Mariela Quirós afirmó: “Hoy tuvieron la posibilidad de ver dos modelos distintos: por un lado un modelo que cuida el bolsillo de las familias chaqueñas y por el otro uno que lo destruye. Escuchamos el mensaje que nos dieron el 12 de septiembre. Caminamos la provincia y entendimos. Por eso trabajamos en las mejores propuestas para llevar al Chaco al lugar que queremos”.

En este segundo encuentro, establecido por la Ley 2113-Q, los candidatos del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff; del Partido Obrero Samantha Salas y de Chaco Cambia + Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, y Quirós debatieron sobre los ejes: empleo y promoción social, educación y salud, e infraestructura y viviendas.

Quirós manifestó su “alegría de poder participar en esta instancia, una gran oportunidad que nos brinda la democracia y que debemos valorar y defender”. En su presentación, la candidata remarcó: “Siento las angustias y las necesidades, y también los deseos de cada uno y cada una. Tengo la convicción, el deseo y la sensibilidad de cambiar la vida de los chaqueños y las chaqueñas”.

“Acá es donde vamos a comprometernos a afianzar nuestro trabajo como representantes en la Cámara de Diputados. Por ello es importante construir desde la realidad de cada chaqueño y chaqueña para presentar proyectos que mejoren su calidad de vida”, señaló Quirós.

Empleo y promoción social

La candidata a diputada provincial remarcó las políticas públicas y las medidas económicas que implementa el Estado para reactivar los distintos sectores de la provincia: “Estamos llevando adelante fuertes políticas de reactivación económica y lo estamos haciendo con generación de empleo, aumento de salarios, un plan de obras histórico, con el saneamiento de las empresas del Estado. Estamos trabajando, estamos construyendo futuro”, aseguró.

Quirós amplió sus argumentos con datos concretos: “Hoy, Chaco lidera los índices de generación de empleo formal. Más de 10.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción en lo que va de 2021, más de 10.000 familias que hoy cuentan con ingresos genuinos, más de 10.000 jóvenes han podido ingresar al mundo del trabajo gracias a los programas de inserción y entrenamiento laboral. En el último año hemos lanzado los programas Empleo juvenil y Empleo conocimiento Chaco. Pusimos la mirada en las mujeres, diversidades, personas con discapacidad”.

En respuesta a los candidatos de las otras listas, agregó: “Cuando gobernó el macrismo se fundieron 24.000 empresas, se perdieron 230.000 puestos de trabajo, la tasa de desempleo fue la más alta desde 2006. Se triplicó la indigencia, la pobreza subió 10 puntos. Eliminaron el Ministerio de Trabajo. Estos son datos reales. A esta postal nos quiere devolver Leandro. A ellos no les importan los derechos de los trabajadores”

Educación y salud

Al momento de este eje temático, Quirós aseguró que: “haremos inversiones por más de 8 mil millones de pesos que nos permitirá fortalecer la trayectoria educativa, consolidar la conectividad, promover una ley de educación terciaria moderna, junto a un modelo de educación rural, técnica y profesional que fomente el empleo”.

Reafirmó, además, su compromiso con la docencia y los y las estudiantes. “Nuestro objetivo es jerarquizar su labor, desde lo salarial, la formación y las condiciones de trabajo. También de nuestros estudiantes chaqueños quienes pudieron permanecer y finalizar sus estudios gracias a las becas Progresar y las más de 35 mil notebooks entregadas en el marco del programa Conectar Igualdad, que nos comprometemos a relanzar”.

Sobre el eje Salud hizo una especial mención al personal de salud de la provincia que estuvieron al frente de la batalla contra la pandemia y que encabezaron una campaña de vacunación histórica: “Una campaña que sostiene la reactivación de Chaco”.

La candidata recordó que: “Veníamos con un Ministerio de Salud degradado a secretaría por la administración macrista. Dimos vuelta esa página: Evitamos que colapse el sistema sanitario y ningún chaqueño se quedó sin ser atendido en la pandemia”.

En este sentido, recordó que: “Hasta 2015 el presupuesto que Argentina destinaba a educación era superior al 6%, como en los países más desarrollados. Cuando asumieron Macri y Zdero ese presupuesto se recortó hasta llegar a un mero 4%. El macrismo hipotecó el futuro de los estudiantes. Para ustedes la educación es un gasto. Para nosotras es inversión”.

Servicios Públicos, Desarrollo urbano, Infraestructura y vivienda

En el último bloque, la primera candidata a diputada provincial remarcó que desde el Frente de Todos “entendemos el rol fundamental que juega la obra pública en la recuperación económica para generar empleo”.

En ese sentido, destacó el programa Chaco Reactiva –aún vigente- por el cual “hace dos años, estamos llevando adelante el plan de obras más grande en la historia de la provincia. Retomamos y finalizamos obras que garantizan derechos como la construcción de caminos, mejoramiento del tendido eléctrico y la provisión de agua de red donde antes no había”.

Además, recordó que “cuando gobernó Juntos por el Cambio – Chaco Cambia frenaron por completo la obra pública. Llevaron la inversión en infraestructura a menos del 50%. No terminaron una sola obra de las que estaban casi listas en 2015. Nos endeudaron. Fueron ineptos y crueles en esa ineptitud”.

Asimismo, remarcó la prioridad del derecho a una vivienda digna: “Que vos y tu familia puedan acceder a un techo que con el modelo macrista fue casi imposible”. En esta línea aseguró que “entre este año y el que viene vamos a terminar 5 mil viviendas con créditos para refacción y ampliación y proyectos del Plan Procrear, que relanzamos y que nos permitirá cumplir el sueño de la casa propia para 10.000 familias chaqueñas”.

Quirós detalló algunas obras emblemáticas: “Terminamos la emblemática ruta 7 que une Plaza con Colonias Unidas. Con el plan de conectividad estamos mejorando la conexión a internet en 600 escuelas, 183 hospitales, 180 comisarías. Además estamos llevando a través del plan de última milla fibra óptica a todas las localidades. Incorporamos 4 nuevos hospitales, más de 10 nuevas escuelas, 1000 cuadras de pavimento y 4 microestadios cubiertos”.

Relacionado