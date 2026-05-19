MARGARITA BELEN  RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS Y LOS DEVOLVIERON A SU DUEÑA

La investigación permitió recuperar varias cañas de pescar y otros elementos denunciados como desaparecidos de una vivienda.

Esta siesta, una mujer de 42 años denunció la faltante de varios elementos que se encontraban guardados en un galpón de la vivienda de un familiar. Entre los objetos se encontraban varias cañas con reels y una atarraya.

A partir de la denuncia, efectivos de la comisaria local comenzaron tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido. Durante el trabajo realizado, lograron obtener información que los llevó hasta un joven de 22 años, quien explicó que días atrás otro hombre de 27 años había dejado los elementos en su domicilio para que los guardara.

Al tomar conocimiento de que los objetos podrían haber sido sustraídos, el joven decidió acercarse a la dependencia policial y entregarlos de manera voluntaria. Tras las actuaciones correspondientes, los bienes recuperados fueron restituidos a su propietaria, mientras la causa continúa con intervención judicial.

Relacionado