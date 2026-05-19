RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR CAUSAS DE HURTO, DAÑOS Y LESIONES

El acusado era buscado por dos expedientes judiciales vinculados a hechos ocurridos en contexto de violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar esta mañana alrededor de las 12 en un domicilio ubicado sobre calle Salta al 700, en la ciudad de Resistencia. Personal policial trasladó al ciudadano requerido por la Justicia, quien era buscado en el marco de las causas por “supuesto hurto en contexto de violencia de género” y “supuestos daños y lesiones leves en contexto de violencia de género”.

La medida fue realizada con intervención de la Fiscalía N° 5, que dispuso la notificación de la aprehensión del acusado en ambas actuaciones judiciales.

Finalmente el detenido fue puesto a disposición de la Justicia, que resolverá los pasos procesales a seguir.

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