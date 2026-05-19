LA VII FIESTA PROVINCIAL DEL PERIODISTA SERÁ EN CASTELLI EL SÁBADO 6 DE JUNIO

La Asociación Periodistas del Impenetrable (API) anunció la VII edición de la fiesta que se realizará el próximo sábado 6 de junio en Castelli, para recibir el Día del Periodista.

Será una noche de grandes emociones pensada para agasajar a quienes trabajan día a día en la comunicación, y destacar el importante rol que cumplen en el interior chaqueño. La ceremonia será en Quinta Ivanoff, con distinciones a Periodistas del Impenetrable, homenajes a quienes marcaron una trayectoria en los medios de comunicación, reconocimientos a jóvenes comunicadores y menciones especiales a periodistas de distintas localidades del Chaco.

Habrá servicio de mozos, asado, postre, torta , grupos musicales y un brindis para celebrar tan importante acontecimiento.

Es el evento de mayor trascendencia del interior de la provincia que surgió con el objetivo de agasajar a los Periodistas en su día y compartir momentos de emociones. Además, la API busca valorar y respaldar la difícil labor periodística en el interior provincial, especialmente en El Impenetrable; como así también estimular a las nuevas generaciones.

La organización anticipó que la ceremonia de premios será transmitida en vivo a través de streemen, y se contará con la presencia de colegas de todo el Chaco. Las tarjetas anticipadas se pueden reservar con los integrantes de la Asociación Periodistas del Impenetrable

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