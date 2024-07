MARCOS RESICO CRUZÓ A CAPITANICH: “TENGO LOS CONVOCADOS DEL GABINETE “MÁGICO” DEL EX GOBERNADOR”

El secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico, le respondió a Capitanich, luego de conocerse el análisis y la propuesta del ex gobernador que insta a armar un “gabinete de oposición” para “operar en las sombras, en la provincia del Chaco”.

“A los chaqueños no nos extraña esta insólita propuesta de Capitanich que en estos momentos está siendo juzgado por corrupción en la causa ´Fútbol para Todos y Todas”. Tampoco nos sorprende que también sus ex funcionarios vengan insistiendo con propuestas legislativas para modificar la estructura del estado, meter por la ventana ministerios con presupuestos inventados y cargos políticos sin sentido”, aseguró Resico.

“Me animo, como son tan previsibles y de manual a pensar en voz alta, sobre ese gabinete paralelo que quiere armar y solo queda preguntarnos: ¿Quién va a ser su ministro de Seguridad…Emerenciano Sena?; ¿Quién va a ser su ministra de Salud… Caro Centeno? la que dejó vencer los medicamentos? ¿Será que los que cambiaban favores sexuales por planes sociales podrían volver a su gabinete? ¿Será que ese gabinete lo tendrá a Andión para “resucitar” la caja política del IAFEP?. O será que el dirigente piquetero Bregui (detenido por abuso sexual) será el ministro de Derechos Humanos? – se preguntó Marcos Resico.

EL PUEBLO DEL CHACO YA LE DIJO BASTA A SU MODELO

“Las propuestas y maniobras políticas del Cokismo desnudan una desesperación por no contar con el manejo político de las cajas y presupuesto del estado provincial”, remarcó Resico y finalizó: “No cabe dudas que quieren volver a los cortes, a seguir escondiendo medicamentos, a aliarse con los piqueteros y volver al modelo de los cortes de calles, entre otras políticas que tanto daño nos hicieron. El pueblo chaqueño eligió salir de los TODÓLOGOS para apostar al orden, la institucionalidad, la transparencia , la prioridad por lo necesario; no obras faraónicas inconclusas derrochando los recursos de los chaqueño , como las miles de viviendas sin terminar o dejar sin agua a los chaqueños porque en 16 años no terminaron el acueducto, sin embargo inauguraban canillas y viviendas sin techos.

*Sean una oposición responsable como tanto tiempo se llenaron la boca pidiendo , y pónganse del lado de los chaqueños. Así, entre todos salimos del pantano donde nos dejaron – concluyó Resico.

