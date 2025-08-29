MARCELA PAGANO APUNTÓ CONTRA GUILLERMO FRANCOS POR LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DE DIEGO SPAGNUOLO: «FUE ÉL»
La diputada responsabilizó al jefe de Gabinete y aseguró que existe una «guerra de espionaje».
Puntualmente, Pagano responsabilizó a Francos por la difusión de los audios del escándalo: “Fue él o alguien que trabaja para él”, dijo en referencia al jefe de Gabinete. Según la diputada, “es el único que ganó poder en la nueva redistribución”.
“Tomen nota del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo del manejo la SIDE… Recuerden el nombre de José Luis Vila”, remarcó.
“Yo no sé si toman dimensión. Por eso yo dije hay que cuidar al Presidente. Yo siento que nadie lo está cuidando. Se están matando por el poder debajo de él y nadie lo está cuidando, ni siquiera su seguridad. Lo que quisieron hacer el otro día tirando lo que tiraron, no terminé de entender si era verduras, si eran piedras… Si lo que quisieron hacer es un Bolsonaro o humo para tapar el escándalo de corrupción, lo están arriesgando demasiado”, sostuvo la diputada en referencia a ocurrido el miércoles en Lomas de Zamora.