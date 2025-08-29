PUERTO TIROL: SUJETO ABANDONÓ UN TELEVISOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El artefacto se encuentra en la Comisaría.

Cerca de las 23 en la localidad de Puerto Tirol, personal del Servicio Externo de la Comisaría local llevó adelante un operativo de control vehicular, e identificación de personas en la zona de Avenida Italia, a la altura de las vías del ferrocarril.

Durante el operativo denominado “Lince”, los efectivos observaron a un individuo encapuchado con vestimenta oscura que, al notar la presencia policial, emprendió la fuga hacia una zona de monte, perdiéndose de vista.

En su huida, el sujeto arrojó un televisor tipo plasma, color negro, marca Telefunke, con su cable de alimentación. El artefacto fue secuestrado y trasladado a la Comisaría.

Los agentes continúan con la investigación para determinar la procedencia del televisor.

