MARCELA ACUÑA SOBRE LA MUERTE DEL JOVEN QOM: «LOS POLICÍAS DEBEN SER APARTADOS Y CONDENADOS»

La dirigente social sostuvo que en el Chaco «no existen los derechos humanos».

Luego de que se conociera la muerte de un joven de la etnia qom, la dirigente social Marcela Acuña, cuestionó fuertemente los hechos ocurridos en General San Martín y manifestó que «los derechos humanos no existen».

Al hacer un análisis de los hechos, donde un joven qom de 23 años falleció tras un enfrentamiento con la Policía, la coordinadora y conductora del Movimiento Mujeres al Frente y del Movimiento Socialista Emerenciano, Marcela Acuña, expresó su «repudio generalizado a lo que ocurrió en San Martín, donde la policía nuevamente se cobró otra vida, esta vez la de un joven, perteneciente a las comunidades aborígenes»

«Nuevamente estamos ante un hecho policial que demuestra dos cuestiones básicas. Una el gran grado de xenofobia que hay contra las comunidades aborígenes y segundo el grado de aporofobia que hay dentro de las mismas fuerzas policiales, un gran odio hacia los sectores sociales, en el caso de los pobres que se organizan; ni siquiera dejan que un movimiento social se avizore o reclamen porque ya lo plantean como antidemocrático», subrayó Acuña.

En ese contexto, sostuvo que la Policía del Chaco «está con mucho poder, no solamente con torturas, sino que maneja portales móviles y tiene la prensa a su favor y obviamente eso le genera mayor poder en la formación de opinión de la gente».

«No solamente la agrupación de Mujeres al Frente, sino que también el Movimiento Socialista Emerenciano en su totalidad con Emerenciano Sena a la cabeza repudiamos junto a todas las agrupaciones este hecho que ocurrió en General San Martín», remarcó la dirigente social.

«Creo que el primer paso que debe tomar el Gobierno no solo es apartar a los policías de sus cargos y funciones, sino condenados y meterlos en cana, para nosotros es la base de cualquier democracia», remarcó la dirigente social.

«Lo que no hay son Derechos Humanos, nosotros entendemos que no existen. Primero que no deben ser parte del Estado porque no podes denunciar a alguien que es tu compañero de trabajo, pero si tener conexiones directas con los estamentos del Estado ante una violación ante un Derecho Humano básico, pero no ser parte del gobierno de turno», finalizó diciendo Marcela Acuña.

Relacionado