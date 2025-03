Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza

«De la mano de Manuel Adorni vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», escribió la cuenta oficial de LLA en las redes sociales, junto a la foto del funcionario con Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; sosteniendo todos una motosierra.

El nombre de Adorni como principal candidato oficialista venía sonando desde hacía semanas, aunque desde el Gobierno se mostraban prudentes. De hecho, el propio funcionario dijo no estar interesado en una postulación pero que accedería de tratarse de un pedido del Presidente.

“Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había dicho el vocero, en diálogo con TN.

Ahora, las dudas están puestas en si efectivamente el funcionario, uno de los más valorados por Milei, dejará su cargo para ingresar a la Legislatura porteña o de si se trata de una candidatura testimonial.

La decisión final sobre la candidatura de Adorni se concretó esta semana, luego que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezara una serie de reuniones en la Casa de Gobierno para terminar de definir el armado de las listas.

De acuerdo con Ámbito.com, desde su despacho, la hermana del mandatario mantuvo conversaciones con la titular del bloque libertario en la Legislatura, Pilar Ramírez, pero además recibió al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.