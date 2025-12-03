MALESTAR EN WASHINGTON POR LA AUSENCIA DE JAVIER MILEI

El Presidente canceló el viaje previsto para asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, invitado por Donald Trump y Gianni Infantino. “No se entiende que haya privilegiado un tema doméstico”, comentaron fuentes diplomáticas.

Sin embargo, en la Casa Rosada evaluaron que sería inconveniente coincidir en ese evento con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia , sospechado de hechos de corrupción y criticado por Milei. “Si nosotros decimos que queremos una Argentina distinta, no sería sano ser partícipes, por acción u omisión, de las conductas impropias de la AFA», argumentan.

Tras esta decisión, y de apuro, se debió desarmar la exposición que Milei tenía previsto dar a los miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense, como así también una cena en la embajada argentina en Washington de la que iba a participar el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En fuentes cercanas a la Casa Blanca se escucharon críticas a la decisión del presidente argentino de suspender el viaje. En este sentido, se señala que “pareciera que nadie asesora adecuadamente a Milei”.

Tiempo atrás, Santiago Caputo manejaba buena parte del vínculo con Washington, pero ahora se comenta que el otrora asesor estrella está relegado.

La expectativa ahora es que los nuevos jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y canciller, Pablo Quirno, mejoren la comunicación con la primera potencia.